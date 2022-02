Riparte il calcio giovanile: tutte le partite che abbiamo seguito sul campo

È finalmente tornato il calcio giovanile! Tra sabato e domenica sono tornati in campo sia i Regionali che i Provinciali: dall'Under 17 Élite all'Under 14 Regionale, passando per le Delegazioni di Milano, Monza, Legnano e Varese. Sul giornale in edicola da lunedì 14 febbraio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web (CLICCA QUI), ben 35 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti, analisi, inchieste e molto altro.

Emanuele Tursi, classe 2005 in forza al Cimiano di Cristiano Gazzola

Paolo De Nicolo , dopo la Lentatese , accetta la sfida Suprema Calcio . Scopriamo gli obiettivo del nuovo direttore sportivo del club di Paderno Dugnano.

Primo punto del campionato, durante il recupero in settimana, per la Freccia Azzurra Under 17 grazie a un eroe inatteso: il classe 2007 Mario Parisi , protagonista dell'approfondimento.

grazie a un eroe inatteso: il , protagonista dell'approfondimento. Il fiuto del gol non manca a Pietro Costante, attaccante della Macallesi, che dopo aver siglato 12 gol nel Torneo autunnale, ha esordito in quello primaverile con una doppietta.

Alla Besana Fortitudo dall'età di 5 anni, Alberto Riva è il guardiano dei pali biancazzurri in Under 19 ed è stato determinante questa stagione fino a questo momento, avendo subito appena 6 gol: il portiere racconta il suo passato da giocatore di movimento e del mito Julio Cesar .

Simone De Ponti quest'anno ha scelto il Nuova Frontiera per rilanciarsi e affrontare una nuova sfida: la sua stagione fino a questo momento è a dir poco esplosiva e il club di Bellinzago è proiettato nelle parti alte della classifica grazie ai gol del suo bomber.

A mesi di distanza continua a tenere banco il caso Unione Oratori Castellanza - San Giorgio in Under 19 dello scorso ottobre: tra reclami, fuori quota e interpretazioni delle regola, adesso arriva la decisione definitiva del Giudice Sportivo.

Cambi di prospettive per il ruolo di Tommaso "il Catta" Cattaneo con l'arrivo di Roberto Velli alla guida dell'Amor Sportiva Under 17: l'ormai ex-centrocampista ora agisce come attaccante e i risultati sono degni di nota.

È pronto a dare una scossa al suo cammino stagionale il Brebbia , che ha conquistato la prima vittoria stagionale in Under 17 e adesso punta a dare seguito a questo successo: Daniel Herran e Michele Arbore pronti a rimboccarsi ulteriormente le maniche.

In Under 14 l'approfondimento è dedicato alla figura di Ambrogio Squizzato, scomparso a gennaio: il Biandronno ricorda il suo presidente dedicandogli la creazione della squadra classe 2008.

Manuel Tirelli, punto fermo nello scacchiere di Vittorio Sandrini, guida tecnica della Vighenzi Under 17

TUTTE LE PARTITE SEGUITE

REGIONALI

UNDER 17 ÉLITE: Masseroni-Universal

UNDER 17 ÉLITE: Enotria-Lombardia Uno

UNDER 15 ÉLITE: Accademia Inter-Accademia Pavese

UNDER 15 ÉLITE: Brianza Olginatese-Vis Nova

UNDER 18: Ghedi-Franciacorta

UNDER 17: Caronnese-Rhodense

UNDER 16: Aldini-Accademia Inter

UNDER 16: Tritium-Villa Valle

UNDER 16: Ausonia-Enotria

UNDER 16: Cimiano-Sported Maris

UNDER 15: Biassono-Manara

UNDER 15: Gavardo-Breno

UNDER 14: Vigor Milano-Speranza Agrate

UNDER 14: Manara-J.Cusano

MILANO



MILANO UNDER 19: Sempione-Niguarda

MILANO UNDER 17: Calvairate-Milanese

MILANO UNDER 15: Settimo-Corbetta

MILANO UNDER 15: PalaUno-Cimiano

MILANO UNDER 14: Calvairate-Segrate

MILANO UNDER 14: Olympique Milano-Sempione

MILANO UNDER 14: Schuster-Viscontini

MONZA



MONZA UNDER 19: Gessate-Cassina

MONZA UNDER 16: Juvenilia-Carugate

MONZA UNDER 15: All Soccer-La Dominante

MONZA UNDER 14: Ges Monza-Leo Team

LEGNANO

LEGNANO UNDER 19: Garbagnate-Lainatese

LEGNANO UNDER 17: Corbetta-Arconatese

LEGNANO UNDER 15: O.Vittuone-Boffalorese

LEGNANO UNDER 14: Pregnanese-O.San Gaetano