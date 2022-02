Alpignano e Lucento protagoniste d'eccezione

Classico appuntamento del venerdì con il Dove Saremo delle Giovanili. Weekend ricco di partite seguite sui campi dall'Under 19 all'Under 14. Tutti i risultati, in tempo reale, li trovate anche sulla nostra applicazione per tutte le categorie. Questo fine settimana, tra Regionali e Provinciali, saranno 38 le partite seguite dai nostri inviati e gli articoli li troverete on line (sul sito e sull'applicazione) al termine della partita, o lunedì in edicola o sulla nostra edicola digitale.



• Sprint Zone: segui il nostro canale YouTube e resta aggiornato sulle interviste più belle del weekend, registrate a bordo campo!



• Resta aggiornato sul Pallone d'Oro e sulle ultime graduatorie, questa settimana a pagina 23 del giornale in edicola lunedì!

UNDER 19

• GIRONE A: LG Trino-Briga

• GIRONE B: Crescentinese-Settimo

• GIRONE B: Quincitava-Alicese Orizzonti

• GIRONE C: Venaria-Caselle

• GIRONE D: Pinerolo-Carignano

• GIRONE E: Cbs-Novese

• GIRONE E: Real Orione-Cenisia





UNDER 18

• GIRONE A: Carrara-Torinese

UNDER 17

• GIRONE B: Ivrea-Quincitava

• GIRONE B: Pro Eureka-Vda Charvensod

• GIRONE C: Lucento-Alpignano

• GIRONE E: Nichelino Hesperia-Acqui

• GIRONE E: Cbs-Casale

UNDER 16

• GIRONE A: Borgovercelli-Ivrea

• GIRONE B: Spazio Talent Soccer-Vda Charvensod

• GIRONE C: Alpignano-Lucento

• GIRONE E: Bacigalupo-Castellazzo

UNDER 15

• GIRONE A: Borgovercelli-Borgosesia

• GIRONE C: Alpignano-Lucento

• GIRONE D: Bra-Nichelino Hesperia

• GIRONE E: Accademia Pertusa-Novese

UNDER 14

• GIRONE B: Pro Eureka-Borgaro

• GIRONE C: Barcanova-Pinerolo

• GIRONE D: Pedona-Cuneo Olmo

• GIRONE D: Pinerolo-Fossano

FEMMINILE

• UNDER 15: Accademia Torino-Pro Vercelli

PROVINCIALI

• TORINO UNDER 19: Vianney-Psg

• TORINO UNDER 17: Caselette-Valdruento

• TORINO UNDER 17: Cus Torino-Moncalieri

• TORINO UNDER 16: Vianney-San Giorgio

• TORINO UNDER 16: Beiborg-Pecetto

• TORINO UNDER 15: Beppe Viola-Dorina

• TORINO UNDER 14: Dorina-Valdruento

• TORINO UNDER 14: Rapid Torino-Lenci Poirino

• PINEROLO UNDER 19: Villafranca-Candiolo

• ALESSANDRIA UNDER 16: Asca-Bergamasco

• ALESSANDRIA UNDER 15: Fulvius-Fresonara



• AOSTA UNDER 16: Leinì-Mappanese