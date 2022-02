Il calcio giovanile entra nel vivo: le 29 partite che abbiamo seguito sul campo

Ci abbiamo preso gusto. Dopo il semaforo verde di settimana scorsa, il calcio giovanile - sia Regionale che Provinciale - sta prendendo sempre più ritmo. Lo stesso vale per noi, che questa settimana abbiamo ben 29 partite direttamente sul campo.

Sul giornale in edicola da lunedì 21 febbraio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 35 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti, analisi, inchieste e molto altro.

L'esultanza della Vis Nova, in gol nel derby prematuramente interrotto contro la Brianza Olginatese

Nei Regionali non sono mancati i fuochi d'artificio: da quelli in Alcione-Enotria di Under 14 a quelli di Aldini-Folgore Caratese di Under 15, passando per il derby brianzolo di Under 17 sospeso per infortunio all'arbitro. Ben 17 pagine, partendo dalle due Élite e arrivando all'Under 18: partite, top 11, approfondimenti, interviste e molto altro.

UNDER 16 GIRONE A : Rhodense-Universal

UNDER 16 GIRONE B : Aldini-Folgore Caratese

UNDER 16 GIRONE D : Ciliverghe-Franciacorta

UNDER 16 GIRONE F : Triestina-Viscontini

UNDER 14 GIRONE A : Accademia Inter-Soccer Boys

UNDER 14 GIRONE B : Bresso-Mariano

UNDER 14 GIRONE B : Casatese-J.Cusano

UNDER 14 GIRONE D : Alcione-Enotria

A Milano, oltre a uno sgradevole episodio in Mottese-Calvignasco, spazio a un esempio di presidente illuminato. A Trezzano da quasi tre anni c'è Marco Serviddio, numero uno del Real, che sta innovando il centro sportivo di Don Casaleggi 4, e anche sotto il piano degli osservatori per il settore giovanile. In Under 14 continua a brillare la stella di Alessandro Soprani. L'attaccante del Segrate ha siglato la sua seconda doppietta, dopo quella contro la Calvairate, che ha portato alla vittoria per 4-1 contro un'altra pretendente, sulla carta, alla vittoria finale: il Rogoredo.

Per quanto Monza, nel Vedano continua a mettersi in mostra la Joya a disposizione di Davide La Fata: anche nell'ultimo fine settimana, Filippo Galimberti ha timbrato (per ben due volte) il cartellino. L'attaccante che si ispira a Dybala e Neymar si dimostra vero uomo squadra, esaltando il percorso dei biancorossi. Esaltante è anche il salto che ha fatto Simone Comuzzi, passato dal Città di Brugherio Under 17 al Villa, che gioca in Under 17 Élite: in attesa di scoprire il suo futuro, il centrocampista si è integrato al meglio nella nuova realtà. Infine in Under 14 la prima stagione nel settore agonistico di Massimo Gazzola è fin qui da incorniciare.

Nella pagina dedicata ai 2006 di Legnano, ampio spazio all'analisi del cammino in campionato dell'SC United. Il tecnico Roberto Di Iacovo spiega i suoi metodi, che stanno portando la squadra a ridosso del primo posto, lontano solamente tre lunghezze, occupato dal San Giorgio, che deve però recuperare una gara. Emozioni per cuori forti in Under 14. Nella prima categoria agonistica non sono mancate le sorprese sotto forma di rimonte. Sempre protagonista, fra le alte, ma in negativo, è il Mazzo, che subisce un altra ribaltone.

LEGNANO UNDER 19 : Airoldi-Mascagni

: LEGNANO UNDER 15 : Accademia Vittuone-O.Vittuone

Spazio a Varese per un gruppo di assoluto valore sta per esordire sul campo sintetico delle Bustecche. Si tratta della formazione composta interamente da ragazzi nati nel 2006 del Città di Varese. Quest'ultimi prenderanno parte al campionato Under 17, confrontandosi con avversari di un anno più grande.