Il tocco è con la mano, lui va dall'arbitro e fa annullare la sua rete

Si dice che, anche attraverso il calcio, si possano educare e formare le persone di domani. Questo perché in una squadra bisogna imparare a fidarsi l’uno dell’altro, e a vivere secondo le regole di lealtà e correttezza. Essere sportivi significa rispettare l’avversario, accettandone pacificamente i successi, ammettendo di aver sbagliato e andando se necessario a proprio sfavore, anche se ciò comporterebbe l’annullamento di un gol.





Proprio ciò che è successo durante la partita disputata sabato scorso tra il Marnate Gorla e il Calcio Bosto, categoria Under 15 Varese, terminata 2-3. Protagonista il capitano del Bosto, Luca Veneziano. Il racconto è del tecnico Davide Giardini: «Quella contro il Marnate è stata una partita molto combattuta, ma il momento per cui ricorderemo tutti questa partita, però, arriva intorno al 32’. Sul risultato di 3-2 per noi, un tiro dalla bandierina concentra tutti intorno al primo palo, Luca tenta in scivolata di indirizzare pallone verso la porta e succede che la palla gli rimbalza dalla gamba sulla mano, riuscendo ad oltrepassare la linea. Per la posizione in cui è messo, l’arbitro non si accorge del fallo di mano, assegnandoci inizialmente il gol. Tutta la squadra comincia ad abbracciare Veneziano, che però con grande sportività si stacca dall’esultanza andando incontro al direttore di gara, intorno al quale alcuni avversari protestano spiegando la dinamica dell'azione, ammettendo in prima persona l'irregolarità. Sono molto felice di dar voce a questo episodio e che si siano accesi i riflettori su questo ragazzo. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla serietà di Luca, è un ragazzo molto onesto e diligente, dalle ottime capacità tecniche e dai profondi valori umani. Da questo gesto ne abbiamo avuta ancora una volta la riprova».