Emozioni Lesna Gold, Alpignano bestia nera del Vanchiglia

Match incredibili nelle Giovanili raccontati su Sprint, come ogni lunedì in edicola e in formato digitale. 12 pagine di Regionali, 8 dedicate ai Provinciali, due al Femminile, più una di fotogallery che va ad aggiungersi a quelle che pubblicheremo durante la settimana insieme alle interviste che abbiamo fatto sul campo. Lotta serrata in tutte le categorie per il Pallone d'Oro (graduatorie e coupon da 50 punti a pagina 18).

• Under 17 - Pagine 23-25: Altro buon punto per il Trino di Lasagna, che ferma sul 2-2 la Crescentinese. Il Venaria rialza parzialmente la testa dopo sette sconfitte consecutive e pareggia 1-1 a Borgaro. La Pro Eureka non molla e strappa un ottimo punto in casa del Volpiano, fermato sul 3-3 finale. L'Alpignano mostra i denti e supera la capolista Vanchiglia con con un convincente 2-0, rialzando le proprie quotazioni per la lotta al primato.

• Under 16 - Pagine 26-28: Il Caselle frena il Borgaro di Gentile grazie ai gol dei difensori Fileccia e Nocilla. Il Lascaris dimentica lo scivolone di Settimo e cala il poker al Venaria, tenendo il passo del Volpiano. Tris del Bsr Grugliasco tra le mura amiche, superato il Garino nello scontro salvezza. Manita durissima del Vanchiglia di Cuccarese ai danni della Sanmartinese di Lizza, scesa in campo troppo impaurita.

• Under 15 - Pagine 29-31: Il Borgaro di Fabio isaia gioca davvero bene, trame di gioco pericolose e occasioni create in entrambi i tempi. Tapra, Sciara e Di Ruocco a segno per i gialloblù. Il Venaria di Virardi fatica a sbloccarsi nel match. Borgaro terzo a meno 2 dal Lascaris, secondo in classifica. Lucento-Paradiso, in un big match tirato e combattuto così, si decide tutto nel finale. Passano in vantaggio gli ospiti con Restivo al minuto 33 della ripresa. Dopo solo un minuto pareggia i conti il centrocampista rossoblù Piazzolla. Lucento di Ursoleo passa terzo a pari punti con l’Alpignano a quota 34 punti. Il Paradiso è ad una sola distanza dalle due.

• Under 14 - Pagine 32-34: Fine del sodalizio tra Ciriè e Virtus Calcio: le due società tornano distinte. Il Collegno Paradiso strapazza il Cit Turin nel segno di Zmoshu: vittoria e dedica alla sua Ucraina. Il Chieri viene fermato da Cussotto, ma Sisport e Derthona si annullano. Pari tra Accademia Pertusa e Novese, tris Pro Eureka al Quincitava.

• Provinciali - Pagine 35-43: Scacco matto del Lesna Gold in casa del Vianney Under 17; nell'Under 16 la Sisport di Fabrizio Tiengo supera lo scoglio Beppe Viola e ipoteca il primo posto, show del Mercadante di Giovanni Abate con l'Olympic. Ivrea: all'ultimo minuto uno spietato Leinì Under 17 infligge la seconda sconfitta stagionale al Castellamonte che perde il primo posto. Alessandria: Under 16 rinuncia della Valenzana Mado, mentre il Turricola sbanca Tortona e insegue la Fortitudo.

• Femminile - Pagine 62-63: Ha dell'incredibile quanto accaduto nella partita di Juniores tra Pro Vercelli e Accademia Torino, sospesa dal direttore di gara perché una calciatrice della formazione di casa è subentrata in campo - a pochi minuti dalla fine - indossando il velo. È incontenibile la gioia del Cit Turin Under 15, che vince ancora una partita contro il Bra e vola al secondo posto in classifica. Sulla panchina del Pinerolo Under 15 da tre settimane siede l'allenatore Giuliano Imbriani, che con una fiorente preparazione punta tutto sull'educazione sportiva. Per l'Eccellenza parola a Valentina Zappone, centrocampista del Torino Women, che coltiva il sogno americano. Infine, riparte a breve il Danone Cup per le Under 12: sul giornale descritte sulle le date e le modalità!

TUTTE LE PARTITE GIOVANILI SEGUITE NEL WEEKEND

UNDER 17

• GIRONE A: Crescentinese-LG Trino

• GIRONE B: Borgaro-Venaria

• GIRONE B: Volpiano-Pro Eureka

• GIRONE C: Alpignano-Vanchiglia

UNDER 16

• GIRONE B: Caselle-Borgaro

• GIRONE B: Lascaris-Venaria

• GIRONE C: Bsr Grugliasco-Garino

• GIRONE C: Vanchiglia-Sanmartinese

UNDER 15

• GIRONE B: Venaria-Borgaro

• GIRONE C: Lucento-Collegno Paradiso

• GIRONE C: Orbassano-Rosta

• GIRONE D: Pedona-Garino

UNDER 14

• GIRONE B: Quincitava-Pro Eureka

• GIRONE C: Collegno Paradiso-Cit Turin

• GIRONE E: Accademia Pertusa-Novese

• GIRONE E: Chieri-Sca Asti

PROVINCIALI

• TORINO UNDER 19: Caselette-Pianezza

• TORINO UNDER 17: Vianney-Lesna Gold

• TORINO UNDER 16: Beppe Viola-Sisport

• TORINO UNDER 16: Mercadante-Olympic Collegno

• TORINO UNDER 15: Olympic Collegno-Rangers Savonera

• TORINO UNDER 14: Real Olympic-Villarbasse

• TORINO UNDER 14: Barracuda-PSG

• PINEROLO UNDER 19: Piossasco-Villafranca

• ASTI UNDER 19: Trofarello-Pecetto

• IVREA UNDER 17: Leinì-Castellamonte

• ALESSANDRIA UNDER 14: Asca-Valenzana Mado

FEMMINILE

• UNDER 19: Pro Vercelli-Accademia Torino

• UNDER 15: Cit Turin-Bra