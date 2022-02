Le Under 14 di Aldini, Enotria, Alcione e Cimiano protagoniste del Sardegna Talent Trophy 2022 di Pasqua

Approfondimenti istituzionali, medici, comunicazionali e tecnico sportivi sono i macro-argomenti che saranno sviluppati durante la Press Conference introduttiva del Sardegna Talent Trophy 2022 che si terrà lunedì 28 febbraio 2022 presso Hellodì.



Un evento dedicato alla presentazione del prestigioso torneo calcistico giovanile, Sardegna Talent Trophy che quest’anno, con la partecipazione di ben 32 team, giunge alla sua quinta edizione.



Attraverso il coinvolgimento di numerosi relatori fra cui Sandro Dal Ferro, ideatore e presidente del progetto, Francesco Ferrari e Luca Frigerio, componenti Board Join Venture, sarà trattata la manifestazione sportiva in ogni suo aspetto, valorizzandone i pillar di riconoscibilità e visibilità sulla scena internazionale.

I club professionistici e dilettantistici nazionali e internazionali diventeranno i portavoce dei valori, fra cui condivisione, confronto, integrazione e tradizione locale, che contraddistinguono il torneo il quale punta, in maniera sempre più attiva, a promuovere il talento e le eccellenze giovanili in ogni sua forma.



Sarà la Sardegna la suggestiva cornice del Sardegna Talent Trophy 2022, nonché regione che sarà ribattezzata con la definizione simbolo di “Isola dello Sport”. Un territorio protagonista della Press Conference durante la quale si discuteranno anche le correlate prospettive di sviluppo attraverso, per esempio, i progressi del STT 2023 e del processo di selezione locale giovanile.



La conferenza stampa verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook Talent Trophy:



Tra i club lombardi partecipanti all'evento per la cateogoria Under 14 ci saranno in questa edizione Alcione, Aldini, Cimiano ed Enotria.