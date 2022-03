Barcanova, nuova pagina di storia: Gianluca Pinto nuovo presidente

Gianluca Pinto è il nuovo presidente del Barcanova. Nuova guida al fianco delle bandiere ormai storiche e fondamentali a cominciare dalla vice-presidente Rosa Racioppi. Squadra che cambia leader e volta pagina, nella speranza di riportare serenità, entusiasmo e ritrovare lo spirito e non solo del Barcanova e del suo patrimonio non solo sportivo. Una svolta diventata realtà e ora ufficialità, dopo l'ultimo incontro avuto in società nella serata di venerdì, dove si si sono messe le basi programmatiche di un nuovo viaggio che ci si augura, possa davvero portare ad un presente e un nuovo futuro per il club centenario torinese. A cominciare dall'entusiasmo e dalla voglia di fare di Gianluca Pinto, che ha mosso i suoi passi nel panorama calcistico dilettantistico e giovanile con la Promo Sport di Terza categoria, imprenditore giovane ed ex calciatore dilettantistico che col Barcanova e nel Barcanova crede.

«Sono davvero orgoglioso - racconta il neo presidente Gianluca Pinto - anche se dovessi raccontare tutte le mie emozioni di questo momento sarebbe difficile. Ringrazio le persone che fanno parte di questa società e che vogliono il bene di questa società, insieme alle quali abbiamo messo nero su bianco non tanto slogan e facili promesse ma la sostanza di voler riportare il Barcanova alla sua storia e tradizione. Fatta di una struttura che andremo a ripristinare, rifacendo gli spogliatoi, l'impianto di illuminazione, riadeguando le aree verdi del nostro impianto e dando anche una nuova immagine a ogni aspetto, anche a quello web e non solo. Che non è e non sarà un'operazione di facciata ma che vorrà e dovrà essere lo specchio di quello che faremo. Come detto a cominciare dall'attenzione ai Primi Calci e i più piccoli. Io sono nato nell'81 e ricordo cosa fosse e rappresentasse il Barcanova. Abbiamo idee chiare e la cosa che mi ha più colpito nelle persone che ho avuto il piacere di conoscere della società, a cominciare da Rosa Racioppi, è vedere il bene che vogliono a questo club e l'impegno che ci hanno messo e ci mettono per fare in modo che questa storia prosegua e sia proseguita. Guardando solo al futuro e al domani. Ponendoci obiettivi e scadenze. A fina aprile cominceremo i lavori sull'impianto ma già nelle prossime settimane e nelle prossime ore cominceremo a lavorare sul campo. Anche nella scelta delle persone giuste. A cominciare dalla possibile sorpresa per quanto riguarda la panchina della prima squadra...». Sorpresa che il neo presidente Pinto vuole tenere ancora per sè, ma con una precisazione: «Quello potrebbe essere e sarà un indizio di ciò che vogliamo fare. Senza però operazioni di facciata o false illusioni, come detto dobbiamo ripartire e ricostruire fondamenta solide a cominciare dai più piccoli e dalle fasce più piccole. Come detto è e sarà al centro dei nostri pensieri il Barcanova come società tutta, in ogni suo aspetto».

Soddisfazione anche per Rosa Racioppi, vero cuore pulsante del club in questi anni assolutamente non semplici e che, con grande tenacia, passione, impegno e sacrifici, ha reso possibile l'avvio di una nuova pagina della storia del Barcanova. Con l'augurio che si possa solo più pensare al presente e al futuro. Al bene del club e dei suoi ragazzi: «Sono e siamo felici dell'arrivo di Gianluca Pinto - sottolinea Rosa Racioppi - perchè un presidente giovane, con idee chiare ma allo stesso tempo molto realista e con i piedi per terra. Ha idee ed entusiasmo che già in questi primi incontri hanno dato i frutti, ponendo obiettivi chiari e strutturali. Ho e abbiamo avuto davvero una bella impressione e speriamo davvero che questo nuovo spirito contagi un po' tutto l'ambiente e che si posa finalmente pensare alle cose da fare, per la società, per i ragazzi e per il bene del Barcanova. Quello e solo quello ci unisce e ci deve far lavorare tutti insieme per il bene della nostra storia».