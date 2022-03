Giovanili Provinciali: tutto quello che c'è da scoprire sul giornale del 7 marzo

Altro fine settimana passato con i suoi risultati e le sue sorprese. Scopriamo insieme i temi che troverete sul giornale di lunedì 7 marzo.

I TEMI

MILANO

Set di reti per D'Agostino in Under 18

in Kirsch Giroletti segna sia in Under 16 che 17

segna sia in che 17 Denuzzo , il 2007 figliol prodigo Lombardina

, il figliol prodigo Lombardina Ferrari , ultimo baluardo del Cus Bicocca Under 15

, ultimo baluardo del Cus Bicocca I gemelli 2008 Conti continuano a segnare

continuano a segnare Nacli rilancia l'Ausonia Academy Under 14



UNDER 19: Opera-Basiglio

UNDER 16: Frog Milano-Real Trezzano

UNDER 16: Calcio Cinisello-Cinisello

UNDER 15: Triestina-Iris

UNDER 15: Leone XVIII-Corbetta

UNDER 14: Rondinella-Cimiano

UNDER 14: Assago-Lombardia Uno

MONZA

Comotti , l'intoccabile del Trezzo di Zaccaria in Under 19

, l'intoccabile del Trezzo di Zaccaria in Il nuovo capitano de La Dominate 2005 : Luca Scivoli

: Luca Football Leon in carrozza, parte il Reyes Express sul binario Under 16

Express sul binario Il momento d'oro del goleador Aversa del Muggiò Under 15

del Muggiò Il Città di Brugherio scopre il mago classe 2008 Antidormi

UNDER 19: Casati Arcore-Vedano

UNDER 17: Pozzuolo-Sporting Valentino Mazzola

UNDER 16: Juvenilia-Vibe Ronchese

UNDER 15: Pierino Ghezzi-Cavenago

UNDER 14: Football Leon-Campagnola

LEGNANO

Scommessa vinta per Daniele Rossi dell'Uggiatese Under 18

dell'Uggiatese Il 2007 Coos vuole sognare la vetta per il Gorla Minore

vuole sognare la vetta per il Gorla Minore La Cogliatese Under 14 vede la luce con Di Paolo

UNDER 17: Osl Garbagnante-SC United

UNDER 15: Accademia Vittuone-Casorezzo

UNDER 14: Pregnanese-Accademia Inveruno

VARESE