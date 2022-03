Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 7 marzo

Siamo quasi al giro di boa del girone di ritorno e i campionati Regionali sono entrati nel vivo come non mai. Sul giornale in edicola da lunedì 7 marzo (acquistabile anche nel nostro store digitale) troverete 16 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 15.

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE

La Brianza Olginatese ha trovato i gol. Haida, il 2006 da 23 gol in 26 partite

ha trovato i gol. Haida, il 2006 da 23 gol in 26 partite Alcione , 6 da strapazzo! Inchiodata dell'Universal

, 6 da strapazzo! Inchiodata dell'Universal Ma che Pezzotta! Brusaporto stoppato dalla Virtus

stoppato dalla Virtus Prossimo turno: Enotria-Cimiano

La top 11 di giornata con foto

con foto Cronaca e pagelle di Universal-Alcione

Cronaca e pagelle di Ponte San Pietro-Cisanese

Cronaca e pagelle di Vis Nova-Tritium

UNDER 15 ÉLITE

Gol, spettacolo e qualche polemica: Milano è la capitale dei Regionali

Ilario Di Nicola si dimette dal Ponte San Pietro

dal Ponte San Pietro Bulgari la chiude, l'Alcione sorride

Prossimo turno: Cimiano-Lombardia Uno

La top 11 di giornata con foto

con foto Cronaca e pagelle di Accademia Inter-Aldini

Cronaca e pagelle di Enotria-Cimiano

Cronaca e pagelle di Uesse Sarnico-Virtus Ciserano Bergamo

UNDER 17

Moroncini gol per la salvezza, Vaccarella assalto alla vetta

gol per la salvezza, assalto alla vetta Rubini è una gemma preziosa, Sozzi è incisivo: super Caronnese

Le top 11 girone per girone

girone per girone Cronaca e pagelle di Bresso-Real Calepina

UNDER 15

SC United , Élite alla portata: vittoria nel big match

, Élite alla portata: vittoria nel big match La Cedratese in Paradiso, l' Accademia Bustese in Purgatorio

in Paradiso, l' in Purgatorio Le top 11 girone per girone

per girone Cronaca e pagelle di Bresso-Caravaggio

Cronaca e pagelle di Casatese-Biassono

UNDER 16

Galantucci Chilena d'applausi, la Masseroni non si ferma più

non si ferma più Che faville tra Breno e Sarnico , le due corazzate impattano

, le due corazzate impattano Casatese nel segno di Barachetti, De Cesare: «Ora siamo squadra»

nel segno di Barachetti, De Cesare: «Ora siamo squadra» La top 11 di giornata con foto

con foto Cronaca e pagelle di Rhodense-Castellanzese

Cronaca e pagelle di Enotria-Caravaggio

Cronaca e pagelle di Cimiano-Ausonia

Cronaca e pagelle di Triestina-Alcione

UNDER 14

Difesa di ferro e Fornaro: così l' Ausonia sta volando

sta volando Buschini dopo 6 secondi, come gongola il Bresso

Le top 11 girone per girone

girone per girone Cronaca e pagelle di Bresso-Vigor Milano

Cronaca e pagelle di Castello Cantù-Vis Nova

Cronaca e pagelle di Accademia Inter-Castellanzese