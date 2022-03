I match imperdibili del weekend: le 54 partite seguite del weekend

È tempo di scontri diretti, è tempo di scontri salvezza, è tempo di weekend. Come la scorsa settimana seguiremo 54 partite sul campo che troverete online con cronaca e pagelle poco dopo il triplice fischio, sulla nostra app e sul giornale, arricchito di tanti approfondimenti, categoria per categoria.

• UNDER 19 - Fossano-PDHAE

• UNDER 18 - Torino-Atalanta

• UNDER 16 A-B: Juventus-Como

• UNDER 15 A-B: Juventus-Como

• UNDER 14: Pro Vercelli-Alessandria

• ECCELLENZA - GIRONE A: Borgaro-A.Borgomanero

• ECCELLENZA - GIRONE B: Chisola-Alba Calcio

• PROMOZIONE - GIRONE A: Bianzé-Santhià

• PROMOZIONE - GIRONE B: Valdruento-Ivrea

• PROMOZIONE - GIRONE C: Carmagnola-Cavour

• PROMOZIONE - GIRONE D: Pozzomaina-Arquatese

• PRIMA CATEGORIA - GIRONE D: Pro Collegno-San Giorgio

• PRIMA CATEGORIA - GIRONE E: Villastellone-Orbassano

• SECONDA CATEGORIA - GIRONE C: Junior Torrazza-Ciriè

• SECONDA CATEGORIA - GIRONE C Castiglione-Sciolze

• TERZA CATEGORIA - TORINO: Sporting Vittoria Torino-Sporting Club





REGIONALI

• UNDER 19 - GIRONE A: Borgovercelli-Biellese

• UNDER 19 - GIRONE B: Cnh Industrial-Gassino SR

• UNDER 19 - GIRONE C: Lucento-Bsr Grugliasco

• UNDER 19 - GIRONE C: Alpignano-Borgaro

• UNDER 19 - GIRONE D: Cheraschese-Chisola

• UNDER 19 - GIRONE E: Cbs-Castellazzo

• UNDER 18 - GIRONE C: Bruinese-Magliano Alpi

• UNDER 17 - GIRONE A: Crescentinese-Arona

• UNDER 17 - GIRONE B: Quincitava-Gassino SR

• UNDER 17 - GIRONE C: Cenisia-Bacigalupo

• UNDER 17 - GIRONE C: Paradiso-Mirafiori

• UNDER 17 - GIRONE D: Chisola-Cuneo Olmo

• UNDER 16 - GIRONE A: Ivrea-Arona

• UNDER 16 - GIRONE B: Pro Eureka-Venaia

• UNDER 16 - GIRONE B: Caselle-Gassino SR

• UNDER 16 - GIRONE C: Chisola-Cbs

• UNDER 16 - GIRONE D: Bra-Pinerolo

• UNDER 15 - GIRONE A: Pro Eureka-A.Borgomanero

• UNDER 15 - GIRONE B: PDHAE-Ciriè

• UNDER 15 - GIRONE C: Mirafiori-Paradiso

• UNDER 15 - GIRONE C: Lucento-Cenisia

• UNDER 15 - GIRONE D: Cuneo Olmo-Chisola

• UNDER 14 - GIRONE C: Bsr Grugliasco-Lascaris

• UNDER 14 - GIRONE C: Paradiso-Pianezza

• UNDER 14 - GIRONE D: Cuneo Olmo-Giovanile Centallo

• UNDER 14 - GIRONE D: Pinerolo-Pedona

• UNDER 14 - GIRONE E: Accademia Pertusa-Acqui



PROVINCIALI

• UNDER 19 - TORINO: Ol.Collegno-Pianezza

• UNDER 17 - TORINO: Lesna Gold-San Giorgio Torino

• UNDER 16 - TORINO: Mercadante-Pro Collegno

• UNDER 16 - TORINO: Cenisia-Sisport

• UNDER 15 - TORINO: Beiborg-Lenci Poirino

• UNDER 14 - TORINO: Sant’Ignazio-Santenese

• UNDER 14 - TORINO: Valdruento-Atletico CBL

• UNDER 17 - ALESSANDRIA: Tutticola Terruggia-Canelli 1922

• UNDER 17 - IVREA: Leinì-Mappanese

• UNDER 17 - PINEROLO: Candiolo-Atletico Volvera

• UNDER 17 - Femminile Juventus-Independiente