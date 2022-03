Giovanili Milano: sei pagine, ampie analisi sui risultati e i tabellini nel giornale del 14 marzo

Si avvicina la fine della stagione e anche Sprint e Sport cambia paradigma. Sulle pagine di Milano, a partire da questo numero, troverete, per categoria dall'Under 17 in giù, un tabellino integrale di una partita per girone, con relativo racconto, e un'analisi dei risultati maturati in questo weekend.

I TEMI

Approfondimento sui risultati di Under 19

Asterite , arrivato dalla Sicilia, per risollevare il Leone XIII 2007 . Nell'altra pagina ampio spazio all'analisi dei quattro gironi

, arrivato dalla Sicilia, per risollevare il . Nell'altra pagina ampio spazio all'analisi dei quattro gironi In Under 15 , anche qui due pagine interamente dedicate, si parla solo delle partite del fine settimana: considerazioni e primi verdetti che si avvicinano

, anche qui due pagine interamente dedicate, si parla solo delle partite del fine settimana: considerazioni e primi verdetti che si avvicinano Concludiamo con l'approfondimento per i 2008 dedicato a Leonardo Ponticelli della Milano F.A. e ampio spazio ai sette gironi nella seconda pagina

UNDER 19 MILANO: Zibido-Casorate

UNDER 17 MILANO: Gescal Boys-Barona

UNDER 17 MILANO: Ausonia Academy-Real Milano

UNDER 15 MILANO: Ardor Bollate-Vigor Milano

UNDER 15 MILANO: PalaUno-Cinisello

UNDER 14 MILANO: Macallesi-Ausonia Academy

UNDER 14 MILANO: Settimo Milanese-Leone XIII