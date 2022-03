«Il rinnovamento degli impianti motiverà i ragazzi». Giovanili sulla scia della Prima

La Prima Squadra della Castanese è vice-capolista nel campionato di Eccellenza, ma l'attenzione della società è ben focalizzata anche sulle giovanili. La società dispone di quasi tutte le categorie, tranne l'Under 14 e l'Under 18: l'obiettivo è colmare al più presto queste lacune, grazie anche all'appeal societario accresciuto dalle migliorie alle infrastrutture, e da un'attività florida nella scuola calcio che può dare frutti a lungo termine.

Il direttore generale Marco De Bernardi racconta dei nuovi impianti, e degli interventi di ristrutturazione effettuati: «Sul campo sintetico omologato a undici si allena e gioca la Prima Squadra, mentre il sintetico a cinque è destinato ai Pulcini. L' area della tribuna centrale è stata riqualificata, e al dì sotto c'è un blocco di spogliatoi nuovi. Per l'accoglienza abbiamo anche un ampio bar. Penso che il rinnovo degli impianti possa motivare maggiormente i ragazzi nel giocare a calcio».



Anche l' Under 19 Regionale B, e l' Under 17 della Castanese viaggiano in alta classifica dei loro rispettivi campionati, e De Bernardi, osserva sia con soddisfazione che con un pò di senso critico: «In generale le nostre squadre stanno disputando una buona stagione, ma ritengo che dal punto di vista calcistico dovrebbero tutte ancora compiere dei progressi». Il direttore generale svela anche un fattore che contribuisce alla competitività della Prima Squadra: «In merito ai buoni risultati raggiunti finora, credo che incida molto anche il ruolo svolto dallo staff societario». De Bernardi focalizza un ulteriore progetto: «Nell' ambito della pre-agonistica, in cui le nostre squadre stanno giocando bene, intendiamo formare anche una nuova categoria di Esordienti». In seguito, poi, ipotizza: «Credo che la nostra Under 19 regionale abbia delle buone possibilità anche di vincere il campionato».

Riguardo al pareggio casalingo nei regionali dei neroverdi Under 19, per 1-1 contro il Settimo Milanese, la dirigente Natalia Colombo ritiene: «La nostra prestazione è stata buona, ma abbiamo però perso molte occasioni da gol». Conferma l' allenatore Luca Sangalli: «In tutti i reparti eravamo ben organizzati, ma purtroppo siamo stati spesso imprecisi in fase conclusiva sotto porta».