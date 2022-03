Tutte le date delle finali Regionali

Il rush finale può avere inizio. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito internet, il Comitato Regionale Lombardia ha rivelato tutte le date delle fasi finali: dagli atti conclusivi ai playoff, passando per i playout e gli eventuali spareggi. Un chiaro dietrofront rispetto a quanto previsto a inizio anno, decisione inevitabile visto lo spostamento in coda delle prime tre giornate del girone di ritorno. Per praticamente tutte le categorie, infatti, l'atto conclusivo è stato traslato in avanti di un paio di settimane. Situazione diversa per le due Élite, il cui atto conclusivo rimarrà come previsto sabato 21 maggio, alle 16:00 per l'Under 15 e alle 18:00 per l'Under 17. Luogo, ovviamente, ancora da definire.

Nessuna novità invece per quanto riguarda playoff, playout e retrocessioni: come anticipato lo scorso settembre - oltre che dai colori delle nostre classifica, consultabili sia sul nostro sito che sul giornale cartaceo o digitale in edicola ogni lunedì - le squadre che parteciperanno alla post season variano in base alla categoria presa in esame.