Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 21 marzo

I campionati Regionali sono quasi in dirittura d'arrivo. Sul giornale in edicola da lunedì 14 marzo (acquistabile anche nel nostro store digitale) troverete 24 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 15. La grande novità è rappresentata dai tabellini: per tutte le categorie tornano con forza sul giornale!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Di Natale, Botta, Raimondi and co; sono ben 166 i 2006 in Élite La Cedratese mette il turbo , gran doppietta per Sciacca Serenità Villa Valle; Terzi, è quasi fatta! Prossimo turno : Alcione-Accademia Inter Tutti i tabellini completi Top 11 di giornata con foto Cronaca e pagelle di: Accademia Inter-Mariano Cronaca e pagelle di: Brianza Olginatese-Enotria



UNDER 15 ÉLITE Virtus sei nella storia! Cavalli finirà in testa in solitaria Alcione, spallata decisiva? Enotria ko ma nessun dramma Zonca per Piluso, cambio alla Masseroni Prossimo turno : Cimiano-Ausonia Tutti i tabellini completi La top 11 di giornata con foto Cronaca e pagelle di Accademia Inter-Alcione Cronaca e pagelle di Masseroni-Aldini Cronaca e pagelle di Enotria-Lombardia Uno Cronaca e pagelle di Ponte San Pietro-Virtus Ciserano Bergamo



UNDER 17 REGIONALE Decisivo per il secondo posto: il Sangiuliano allunga Fiera del gol in casa Rhodense, 4 ragazzi in doppia cifra «Noi non giochiamo» . Penalità al Vigevano Minelli inarrestabile , che prodezze col destro! I tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Ardisci e Maslianico-Sangiuliano City Cronaca e pagelle di Cinisello-Fiorente Colognola Cronaca e pagelle di Ghedi-Verolese Cronaca e pagelle di Villapizzone-Segrate



UNDER 16 REGIONALE Aldini, campionato riaperto ! Decide Maffi Zanardi protagonista, Villa Valle senza freni Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Aldini-Lombardia Uno Cronaca e pagelle di Brianza Olginatese-Vis Nova Cronaca e pagelle di Ciliverghe-Uesse Sarnico Cronaca e pagelle di Cimiano-Franco Scarioni



UNDER 15 REGIONALE Penati ne sa una in più del diavolo, l' Ac Leon trova i suoi gol Schiaffino non molla la presa , firmano Mauretto e Campese Il Bano in zona playoff, Benzi gioiello rossoblù I tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Mazzo-Academy Legnano Cronaca e pagelle di SC United-Mariano Cronaca e pagelle di Voluntas Montichiari-Pavoniana