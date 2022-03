I match imperdibili del weekend: le 65 partite che seguiremo sul campo

Altro weekend di giocato e Sprint è, come sempre, pronto a scendere in campo. Fine settimana ricco di derby e di scontri già decisivi in chiave playoff e playout (CLICCA QUI PER RIPASSARE IL REGOLAMENTO). Per il femminile è già tempo di semifinali dei playoff. Ecco tutte le 65 partite che seguiremo. Al termine della gara troverete cronaca, tabellino e pagelle sulla nostra App e, lunedì, sul giornale, arricchito da approfondimenti imperdibili!





• SERIE D: Chieri-Rg Ticino

• PRIMAVERA 2: Alessandria-Monza

• UNDER 19: Casale-Saluzzo

• UNDER 17 A-B: Torino-Cremonese

• UNDER 14: Torino-Pro Vercelli

• ECCELLENZA-GIRONE A: Pro Eureka-Aygreville

• ECCELLENZA-GIRONE B: Lucento-Vanchiglia

• PROMOZIONE-GIRONE A: Bianzè-Arona

• PROMOZIONE-GIRONE B: Torinese-Vda Charvensod

• PROMOZIONE-GIRONE C: Azzurra Cuneo-Carignano

• PROMOZIONE-GIRONE D: Bacigalupo-Gaviese

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Mappanese-Saint Vincent

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Santa Rita-River Leinì

• SECONDA CATEGORIA-GIRONE C: Ardor-Agliè valle Sacra

• SECONDA CATEGORIA-GIRONE D: Vianney-Atletico Alpignano

• TERZA CATEGORIA-TORINO: Leo Chieri-Duomo Chieri

REGIONALI



• UNDER 19-GIRONE B: Settimo-Volpiano

• UNDER 19-GIRONE C: Alpignano-Caselle

• UNDER 19-GIRONE D: Cheraschese-Cuneo Olmo

• UNDER 19-GIRONE E: Cbs-Real Orione

• UNDER 19-GIRONE E: Cenisia-Saviglianese

• UNDER 18-GIRONE A: Lucento-Gattinara

• UNDER 17-GIRONE A: Borgovercelli-Città di Cossato

• UNDER 17-GIRONE B: Settimo-Rivarolese

• UNDER 17-GIRONE C: Cenisia-Vanchiglia

• UNDER 17-GIRONE C: Pozzomaina-Mirafiori

• UNDER 17-GIRONE D: Bra-Fossano

• UNDER 16-GIRONE A: Città di Cossato-Arona

• UNDER 16-GIRONE B: Caselle-Pianezza

• UNDER 16-GIRONE C: Lucento-Vanchiglia

• UNDER 16-GIRONE D: Bra-Cheraschese

• UNDER 16-GIRONE E: Mirafiori-Novese

• UNDER 15-GIRONE A: Borgovercelli-Sanmartinese

• UNDER 15-GIRONE B: Borgaro-Volpiano

• UNDER 15-GIRONE C: Mercadante-Rosta

• UNDER 15-GIRONE E: Chieri-Bacigalupo

• UNDER 14-GIRONE B: Volpiano-Ciriè

• UNDER 14-GIRONE B: Settimo-Pro Eureka

• UNDER 14-GIRONE D: Chisola-Bra

• UNDER 14-GIRONE E: Accademia Pertusa-Cbs

PROVINCIALI

• UNDER 19-TORINO: Villastellone-Carmagnola

• UNDER 17-TORINO: MoDeRNa Mirafiori-Moncalieri

• UNDER 16-TORINO: Mercadante-Barcavova

• UNDER 15-TORINO: Dorina-Lesna Gold

• UNDER 14-TORINO: Pro Collegno-Olympic Collegno

• UNDER 14-TORINO: Barracuda-Beiborg

• UNDER 17-ALESSANDRIA: Turricola Terruggia-Boys Calcio

• UNDER 19-PINEROLO: Piossasco-Moretta

• UNDER 16-AOSTA: Mappanese-Saint Christophe

• UNDER 17-PLAYOFF SEMIFINALI: Torino-Sampdoria

• UNDER 17-PLAYOFF SEMIFINALI: Juve-Genoa

• ESORDIENTI-TORINO: Pianezza-Pro Collegno

• ESORDIENTI-TORINO: Mirafiori-Chisola

• ESORDIENTI-TORINO: Alpignano-Union Vallesusa

• ESORDIENTI-TORINO: Lucento-Volpiano

• PULCINI-TORINO: Real Orione-Rangers Savonera

• PULCINI-TORINO: Cit Turin-Cenisia

• PULCINI-TORINO: Vanchiglia-Pro Collegno

• PULCINI-TORINO: Rangers Savonera-Cenisia

• PULCINI-TORINO: Pianezza-Pro Eureka

• PULCINI MISTI-TORINO: SkillStar-Valli di Lanzo Plus

• PULCINI-IVREA: Quincitava-L84

• PULCINI-IVREA: Quincitava-Ivrea

• PULCINI MISTI-PINEROLO: Garino-Perosa