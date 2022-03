Rappresentativa Under 15 LND, i convocati di Roberto Chiti: presenti due lombardi e tre piemontesi

Saranno 5 i portabandiera lombardo-piemontesi al Memorial “Cardoni-Lucarini”, competizione alla quale prenderà parte la Rappresentativa Under 15 LND che si terrà tra il 29 e il 30 marzo a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo. Sono in totale 25 i classe 2007 selezionati da Roberto Chiti: lunedì sarà tempo di allenamenti con una doppia seduta in programma tra mattina e pomeriggio, dopodiché si farà sul serio con l'inizio del quadrangolare al quale prenderanno parte anche Perugia, Ternana e Viterbese.

DI SEGUITO I 25 CONVOCATI E LO STAFF TECNICO

PORTIERI : Riccardo Mura (Zenith Prato), Filippo Dighionno (Rimini), Daniele Polito (Kennedy J.F. Aquile).





DIFENSORI : Rosario Centorbi (S.Sofia), Lorenzo Modena (Tau Altopascio), Federico Pascarella (Ausonia) , Matteo Quintana (Donatello), Alberto Gamba (Pertusa Torino) , Nicholas Belloni (Accademia Calcio Roma), Matteo Camerlingo (Bombonera), Walter Anedda (Pol.Ferrini), Mirco Tretola (Enotria) .

CENTROCAMPISTI : Simone Curzi (Accademia Calcio Roma), Daniele Barraco (Vigor Perconti), Giuseppe Stampo (Alghero), Leonardo Pregnolato (Mirafiori) , Endri Kola (Città di Fasano), Manuel Geraci (Panormus).





ATTACCANTI : Denny Tassotti (Grottammare), Alessandro Migliore (Lascaris) , Alberto Sannino (Juve Domizia), Alessandro Brio (Tau Altopascio), Gabriel Sarto (Sandona), Alessandro Poloni (Montebelluna), Filippo Diego Pittilino (Donatello).





STAFF : Giovanni Guardini (capo delegazione), Roberto Chiti (allenatore), Raffaele Rispo (viceallenatore), Savino Freda (allenatore dei portieri), Andrea Albanese (all. Under 16 LND), Andrea Bonetto (preparatore atletico), Giuseppe Bova (medico responsabile), Ignazio Bernasconi (fisioterapista), Edoardo Gallegati (segreteria org.), Walter Ciolli (magazziniere).

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA