Giovanili Milano: le anticipazioni del giornale del 28 marzo con due brutti episodi

Continuiamo sul solco tracciato le scorse settimane! Nelle sette pagine, dedicate alle categorie giovanili della Delegazione di Milano, ampio spazio al calcio giocato che come sempre riserva emozioni fra conferme, con squadre sempre più vicine a grandi traguardi, e sorprese che vivacizzano ancora di più questo finale di stagione. Purtroppo a rubare la scena due brutti episodi in Under 17 e 15.

I TEMI

Non mancano le sorprese in Under 19 , scopriamo cosa comportano e dove ci porteranno

Brutto episodio di discriminazione territoriale in Calvairate-Sesto 2012 Under 17 con protagonisti i due allenatori

Altro episodio, con questa volta i ragazzi del 2007 protagonisti, che ha portato alla sospensione di una partita

È primavera e iniziano a correre le compagini dei 2008 : tutti i risultati e un tabellino per girone con approfondimenti dedicati

UNDER 19 MILANO: Zibido-Aprile 81

UNDER 17 MILANO: Romano Banco-FatimaTraccia

UNDER 17 MILANO: Atletico Alcione-Viscontini

UNDER 15 MILANO: Zibido-Assago

UNDER 15 MILANO: PalaUno-Cologno

UNDER 14 MILANO: Cimiano-Schiaffino

UNDER 14 MILANO: Cob 91-Pro Novate