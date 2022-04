Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 4 aprile

I campionati Regionali sono quasi in dirittura d'arrivo. Sul giornale in edicola da lunedì 4 marzo (acquistabile anche nel nostro store digitale) troverete 24 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 15. La grande novità è rappresentata dai tabellini: per tutte le categorie tornano con forza sul giornale!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE La nostra scatenata dozzina: 12 lombardi in Nazionale Virtus, è tutto vero : Guizzetti alle fasi finali Il Mariano la vince; Vogherese, sarà ricorso? Prossimo turno : Accademia Inter-Aldini Tutti i tabellini completi Top 11 di giornata con foto Cronaca e pagelle di: Seguro-Universal Cronaca e pagelle di: Accademia Inter-Cedratese Cronaca e pagelle di: Ponte San Pietro-Vis Nova Cronaca e pagelle di: Masseroni-Sestese



UNDER 15 ÉLITE La Rapp vince il "Cardoni-Lucarini": Tretola e Pascarella alzano il trofeo Nelle mani di Cazzalini sulla salvezza; Solbiatese, che colpaccio! Hemidach la decide: Conca vince e spera Prossimo turno : Ausonia-Enotria Tutti i tabellini completi La top 11 di giornata Cronaca e pagelle di Rhondese-Masseroni Cronaca e pagelle di Seguro-Accademia Inter Cronaca di Alcione-Varesina Cronaca e pagelle di Ausonia-Lombardia Uno



UNDER 17 REGIONALE Luoni corre veloce : allunghi, scatti e cambi di passo Il Bano continua la ricorsa: Terno, che tripletta! Lainatese al secondo posto! Veronese, il fantasista a centrocampo come Barella Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Cinisello-Carugate Cronaca e pagelle di Franco Scarioni-Rozzano



UNDER 16 REGIONALE Mastropasqua, sei da Oscar! Che sceneggiatura la Vis Nova Talenti alla ribalta Nazionale! Albanese, quanta scelta... Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Caronnese-Lainatese Cronaca e pagelle di Vis Nova-Schiaffino Cronaca e pagelle di Villa Valle-Virtus Ciserano Bergamo Cronaca e pagelle di Calvairate-Enotria



UNDER 15 REGIONALE La Caronnese ferma il record : SC United sconfitto Casatese, Scordo un gran 10 ; Blanco ripaga la fiducia Vighignolo: Élite alla portata I tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di SC United-Caronnese Cronaca e pagelle di Football Leon-Ac Leon