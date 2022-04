Nuove disposizioni, tanti giocatori possono tornare in campo

Sempre più vicini al ritorno al calcio come era prima. Come tutti, o quasi, sanno le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1 Aprile 2022, in materia di vaccini, Green Pass e tutto quello che è legato alle norme di sicurezza sanitarie e di prevenzione in materia di Covid-19 sul settore giovanile e sulle categorie dilettantistiche.

Premesso che il protocollo FIGC (consultabile cliccando QUI), versione 8, pubblicato il 30 marzo 2022, è composto da 36 pagine riguardanti le disposizioni che devono osservare gli atleti, l'arbitro, il pubblico, gli staff e tutto quello che deve essere messo a disposizione dai gestori degli impianti, le novità più importanti, come riportato sulla prima pagina di Sprint e Sport in edicola questa settimana, sono riassumibili in due punti:

Non è più necessario il vaccino per poter giocare Serve il Green Pass rafforzato per accedere agli spogliatoi

Nell'ultimo fine settimana si sono verificati casi emblematici e particolari che hanno evidenziato l'errata o imperfetta conoscenza delle nuove disposizioni entrate in vigore, come accaduto nella Under 15 Regionale (clicca QUI per leggere l'articolo di Benedetto Bonfatti), dove la società ospitante ha giustamente impedito l'ingresso negli spogliatoi a due giocatori della squadra ospite sprovvisti di Green Pass e che hanno assistito alla partita dalla tribuna, i due ragazzi però avrebbero potuto giocare senza passare per gli spogliatoi, in pratica sarebbero dovuti arrivare al campo già in divisa da gioco. Oppure cambiarsi in macchina.

Tornano in campo molti giocatori che prima del nuovo decreto erano considerati "indisponibili", nella Torinese Under 17 ad esempio è tornato titolare al centro della difesa Jacopo Bracigliano (voto in pagella 7.5) nel big match vinto con la capolista Spazio Talent Soccer (clicca QUI per leggere la partita), nello stesso girone (Under 17 Torino Girone A), anche il Caselette recupera una pedina importantissima, Mirko Bontiempo leader del centrocampo neroverde. E non solo, anche in altre categorie e campionati, giovanili e dilettantistici, tanti altri giocatori adesso hanno avuto la possibilità di poter scendere in campo.