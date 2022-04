Lotta al titolo: come sarebbero i quarti di finale oggi

Quattro giornate al termine dei campionati di Under 17 e Under 15, cinque alla fine dei tornei Under 16 e Under 14. Le caldissime fasi finali per i titoli regionali si avvicinano sempre di più: calcolatrici in mano e scarpini allacciati. Scocca l'ora dello sprint finale: ogni settimana sulle pagine delle giovanili regionali mettiamo le proiezioni aggiornate dei quarti di finale.

QUALI ABBINAMENTI IN UNDER 19

In Juniores un bel mix di conferme e sorprese. Tra tutte il Volpiano, arrivato terzo al Super Oscar quest'estate e al momento miglior prima, l'Accademia Borgomanero, partita come favorita del girone A e rimasta dominatrice del proprio gruppo, e la CBS, ancora in piena bagarre nel gruppo E ma al momento favorita su Saviglianese e Acqui. I Maghi cuneesi sono tra tutti la sorpresa più clamorosa, così come l'Ivrea di Luca Conta, miglior seconda e miglior difesa del torneo. Stupisce il Chisola, primo nel girone D ma peggiore tra le "sorelle" in vetta ai rispettivi gruppi. Alpignano-Venaria tagliano fuori Lucento e Vanchiglia: al momento biancazzurri e cervotti, primi a pari punti, si riaffronterebbero ai quarti.

GLI ABBINAMENTI

VOLPIANO-SAVIGLIANESE

ALPIGNANO-VENARIA

CBS-IVREA

ACCADEMIA BORGOMANERO-CHISOLA

QUALI ABBINAMENTI IN UNDER 17

I quarti di finale della categoria Allievi, per come si svolgerebbero ad oggi, regalerebbero non poche sorprese in quanto si vedrebbero due partite già viste nella regular season. La miglior prima, nonché unica ad aver matematicamente vinto il proprio girone, è il Lascaris e incontrerebbe quindi la terza miglior seconda. Posizione occupata momentaneamente dal Bra di Tommaso Schiavo.

Seguono, in ordine di merito, le due partite già viste in stagione: Chieri (seconda miglior prima) contro Casale e Lucento-Alpignano. Chiude la partita con più chilometri da percorrere ovvero Sparta Novara (quarta miglior prima) contro Fossano (quinta miglior prima).

* da tenere presente che, essendoci una squadra ritirata nel Girone D, per stabilire le migliori prime e le migliori seconde bisogna calcolare il coefficiente: punti fatti/partite giocate.

GLI ABBINAMENTI

LASCARIS-BRA

CHIERI-CASALE

LUCENTO-ALPIGNANO

SPARTA NOVARA-FOSSANO

QUALI ABBINAMENTI IN UNDER 16

Anche tra gli Allievi Fascia B c'è un incontro all'insegna dei chilometri, ma nessuna nuova edizione di incontri già visti nei gironi. Il super Volpiano (sconfitto per la seconda volta nel big match con il Lascaris QUI L'ARTICOLO) rimane la miglior prima e incontrerebbe il Bra di Filippo Policaro che si qualificherebbe come terza miglior seconda. Segue la sorpresa Cheraschese, che ospiterebbe il Chieri, mentre l'Alpignano dovrebbe guardarsi dal Lascaris. Ultima, ma non ultima, la sfida intrigante tra Asti (regina del Girone E) contro l'Accademia Borgomanero.

GLI ABBINAMENTI

VOLPIANO-BRA

CHERASCHESE-CHIERI

ALPIGNANO-LASCARIS

ASTI-ACCADEMIA BORGOMANERO

QUALI ABBINAMENTI IN UNDER 15

Il superclasico del calcio piemontese è la proiezione forse più invitante di tutti i regionali. Con classifiche attuali il primo quarto di finale sarebbe tra quelle due società che nell'ultimo decennio ha espresso più squadre nelle fasi finali: Chisola contro Chieri. Un classico, appunto, che avrebbe un po' il sapore di finale anticipata, ma che permetterà soltanto ad una delle due di andare al sorteggio per le semifinali.

Negli altri scontri un mix tra sorprese e conferme. La Juve Domo ospiterebbe l'Alpignano, il Volpiano la Biellese e il Mirafiori la Cbs, per un derby di Torino sud tutto da vivere.

GLI ABBINAMENTI

CHISOLA-CHIERI

JUVE DOMO-ALPIGNANO

VOLPIANO-BIELLESE

MIRAFIORI-CBS

QUALI ABBINAMENTI IN UNDER 14

Un altro grande classico, ripetutosi quattro volte in stagione, si potrebbe prospettare all'orizzonte. Alpignano-Lascaris, sfida avvenuta questo weekend, potrebbe essere uno dei quattro scontri verso la lotta al titolo. Una sfida equilibrata che, dopo i due incontri al SuperOscar, si è vista svolgere due volte in campionato con una differenza reti di 0. 2-0 per i biancazzurri di Baseggio all'andata, 2-0 per i bianconeri di Meschieri al ritorno.

Le altre sfide sono ancora in bilico per i tanti scontri diretti che ancora attendono le protagoniste, ma al momento vedono il Chisola della perfezione ospitare il Verbania (declassato a terza miglior seconda), il Gassino ospitare il Derthona e il Chieri la Sparta Novara neocapolista del Girone A.

GLI ABBINAMENTI

CHISOLA-VERBANIA

GASSINO SR-SG DERTHONA

ALPIGNANO-LASCARIS

CHIERI-SPARTA NOVARA