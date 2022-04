Arbitro eroe salva la vita a un ragazzo del 2006, il racconto in lacrime del suo allenatore

Momenti di paura in campo, il tempestivo intervento dell'arbitro è stato fondamentale per salvare la vita un calciatore del 2006 in preda alle convulsioni dopo uno scontro di gioco. Tutto questo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, grazie alle nozioni di primo soccorso apprese al corso dall'arbitro Luigi Risucci di Nichelino.

E' successo in Centrocampo-Mercadante, partita del campionato provinciale Under 16 di Torino: un giocatore della squadra di casa, Samuel Greco, raccontano gli allenatori che erano presenti in panchina, salta e prende un colpo alla tempia. Il ragazzo cade a terra e tutti i giocatori con le mani nei capelli chiamano a gran voce i soccorsi.

Il primo a prestare aiuto al ragazzo è il direttore di gara Luigi Risucci di Nichelino, come racconta in lacrime Luigi Uva, allenatore del Centrocampo: «E' stato due minuti per terra in preda alle convulsioni, sembrava quasi non respirasse, è stato bravissimo l’arbitro che gli ha tenuto la lingua per evitare che soffocasse, anche solo quei 15 secondi per noi di arrivare dalla panchina sarebbero stati fatali. E' stato un brutto quarto d’ora. Arrivata l'ambulanza a pericolo scongiurato, il ragazzo è stato messo sulla barella con la testa fasciata e portato in osservazione all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Adesso sta bene ma deve stare 24 ore sotto osservazioni, gli hanno fatto tutti gli esami. Già poco prima dell'arrivo dell'ambulanza era poco cosciente, però riusciva a rispondere alle domande». Provato e scosso dall'accaduto anche Giovanni Abate, allenatore del Mercadante: «Sono stati attimi di paura, davvero un eroe l'arbitro, è stato determinante il suo intervento».

La partita, ovviamente passata in secondo piano, è stata sospesa sul risultato di 6-3 per il Mercadante a circa 10 minuti dalla fine. E' la seconda volta in questa stagione che un arbitro della sezione di Nichelino interviene in maniera decisiva per prestare soccorso a un giocatore in campo, in precedenza era successo a Ayoub El Ghrabli in Borgaro-Vanchiglia gara della Under 19 Regionale.