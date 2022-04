Giovanili Milano: le anticipazioni del giornale dell'11 aprile

Fine settimana con meno partite disputate nella Delegazione di Milano, ma ecco i primi verdetti che arrivano dalle varie categorie. Nelle quattro pagine dedicate, su questo numero del giornale, ai campionati provinciali i soliti approfondimenti e analisi dei risultati delle gare di sabato e domenica con racconti e curiosità direttamente dai protagonisti.

I TEMI

Il primo verdetto arriva nell' Under 18 con il Niguarda che accede direttamente ai Regionali . In Under 19 continuano gli ormai consueti duelli per il primato con il girone B che è sempre più da cardiopalma

con il che accede direttamente ai . In continuano gli ormai consueti duelli per il primato con il che è sempre più da cardiopalma Due pagine interamente dedicate ai ragazzi del 2006 e anche il primo verdetto: la Lombardina , protagonista di un approfondimento

e anche il primo verdetto: la , protagonista di un approfondimento Qualche anticipo per Under 17 e Under 15 , con solo quest'ultima che ha conosciute le prime due protagoniste delle fasi finali, e che protagoniste: Atletico CVS e Vigor Milano . Sue queste due un bell'approfondimento sul loro campionato da record

e , con solo quest'ultima che ha conosciute le prime due protagoniste delle fasi finali, e che protagoniste: . Sue queste due un bell'approfondimento sul loro campionato da record Nella stessa pagine delle due categorie precedenti, spazio anche per il Girone G di Under 14 , unico sceso in campo in questo fine settimana



UNDER 19 MILANO: Idrostar-Orione

UNDER 18 MILANO: Rondinella-Niguarda

UNDER 16 MILANO: Baranzatese-Cob 91

UNDER 14 MILANO: Vighignolo-Sedriano