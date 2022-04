Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale dell'11 aprile

I campionati Regionali sono quasi in dirittura d'arrivo. Sul giornale in edicola da lunedì 4 marzo (acquistabile anche nel nostro store digitale) troverete 24 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 15. La grande novità è rappresentata dai tabellini: per tutte le categorie tornano con forza sul giornale!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE L'Accademia si prende Milano, Bergomi vicino alla matematica Cimiano, poker di vittorie. Gazzola: «Trionfo meritato» Benini supereroe: gol da 60 metri Prossimo turno : Universal-Accademia Inter Tutti i tabellini completi Top 11 di giornata con foto Cronaca di: Masseroni-Alcione Cronaca e pagelle di Villa Valle-Vis Nova Cronaca e pagelle di Cimiano-Lombardia Uno Cronaca di Accademia Inter-Aldini



UNDER 15 ÉLITE Enotria, campionato da favola! De Laurentis vince il girone Aldini, i playoff sono realtà : Falchi outsider? Felicità Magni: «Gruppo super» Prossimo turno : Vis Nova-Ausonia Tutti i tabellini completi La top 11 di giornata Cronaca e pagelle di Masseroni-Alcione Cronaca e pagelle di Ausonia-Enotria Cronaca e pagelle di Brianza Olginatese-Cimiano



UNDER 17 REGIONALE Al primo posto di ogni classifica: goleador Parravicini Partenza ok per Baldassarre : il Segrate batte il Sant'Angelo Abate ai saluti : quale il suo futuro? Lungo infortunio alle spalle, Ferrara è più forte di prima Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Magenta-Academy Legnano Cronaca e pagelle di Assago-Villapizzone



UNDER 16 REGIONALE Aldini , sei da dieci in pagella! Cuore, testa e grambe Partite che valgono una stagione : s'infiamma la lotta playoff Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Lombardia Uno-Bresso Cronaca e pagelle di Aldini-Schiaffino Cronaca e pagelle di Viscontini-Masseroni



UNDER 15 REGIONALE Atletico Alcione e Caravaggio in Élite SC United, poker per l'Élite : che vittoria nel big match! Bini e Turetta suonano la carica: speranza Juvenilia I tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di SC United-Schiaffino Cronaca e pagelle di La Dominante-Manara Cronaca e pagelle di Atletico Alcione-Real Melegnano