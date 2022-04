Portò un paese di 3000 abitanti dalla 2ª Categoria alla Serie C2, il ritorno in pista di un grande dirigente

Nuovo corso all'Alicese Orizzonti, che si assicura per il settore giovanile l'operato di Pasquale Martino, dirigente tra i più navigati (e vincenti) del calcio piemontese. Che prende il posto di Tony Angeloro, il quale aveva comunicato alla società la volontà di lasciare già da tempo. Il club del presidente Gigi Carra punta a rilanciare le proprie quotazioni in ambito di vivaio, dopo qualche defezione di tesserati negli ultimi tempi, e punta forte sull'ex Montanaro, Sangiustese (portata dalla Seconda Categoria alla Serie C2 passando per il nome Canavese) e Volpiano. Proprio da quest'ultimo club (nel quale aveva contribuito a rifondare il settore giovanile e riportare la prima squadra in Eccellenza) Martino si era congedato nella passata stagione al suo personale 50° anno nel mondo del calcio. «Avevo preso questa decisione d'accordo con il presidente Massimo Gariglio anche per dedicarmi di più alla famiglia, dopodichè ultimamente si è fatto avanti l'amico Gigi Carra e abbiamo iniziato a parlarci a dicembre fino ad arrivare ad un accordo – osserva Martino – il discorso è stato graduale perchè volevo vedere se si trattava di un ambiente giusto per me, e allo stesso tempo se sarei stato in grado di concretizzare quello che la società voleva nei prossimi anni da Pasquale Martino. Ora come ora mi viene da dire che sia una maledizione questo rientro, visto che la mia intenzione era di riposarmi, ma alla fine sono molto contento, perchè il calcio è il mio mondo. Ho avuto anche altre chiamate, ma è stata quella dell'Alicese Orizzonti la più insistente. Mi occuperò dall'Under 17 a scendere e ci siamo dati un obiettivo di 2 anni per ricostruire qualcosa di importante, visto che mancano alcune annate. Con Gigi Carra finora siamo stati sempre avversari, ma nella vita se si è signori e ci si rispetta, si va sempre d'accordo».

Una presentazione delle scorse stagioni del GSD Volpiano, club che Pasquale Martino ha contribuito a rifondare dopo l'esperienza al Canavese

Parla da sola la carriera di Martino, che prende il nuovo impegno con entusiasmo, dal momento che la società intensificherà i suoi sforzi nella zona di Tonengo di Mazzè, in un territorio che lui conosce molto bene. «Il discorso è simile a quello di qualche anno fa a Volpiano, quando ero stato chiamato dopo che già in passato mi aveva cercato il grande presidente Giovanni Rolle, davvero tra le grandi figure del calcio piemontese che io metto insieme al mio altro presidente Francesco Ferraris della Sangiustese e del Canavese, quasi un fratello maggiore per me. Io non sono il personaggio che va in cerca di soldi, ma che appoggia un progetto. E ho sempre avuto la fortuna di lavorare con persone serie che hanno mantenuto in ogni caso la parola data» osserva il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Alicese Orizzonti. Che inizia così la sua attività ad aprile, periodo cruciale per iniziare a muoversi in ottica prossima stagione: «Questo periodo diventa importante per dirigenti ed allenatori, a livello di programmazione futura, iniziano i contatti e bisogna accelerare per non farsi trovare spiazzati. C'è da ripopolare un po' un territorio che conosco bene e parto con molto entusiasmo».