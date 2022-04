Giovanili Milano: le anticipazioni del giornale del 19 aprile

Nella Delegazione di Milano si è giocato solamente sabato nel turno pasquale con Under 19 e una gara di Under 18 in campo. Rimonte e continue lotte per il vertice per i primi e un'ulteriore vittoria per il Niguarda che festeggia al meglio il titolo dei Regionali Under 18, conquistato la giornata precedente. Se una pagina di giornale è dedicata al calcio giocato, le altre due hanno come protagonisti, da una parte, i festeggiamenti per due formazioni e un'intera pagina dedicata alla rivoluzione tecnologica in casa Real Trezzano.

I TEMI

Calcio giocato solamente in Under 19 e 18 . Se in quest'ultima il primato è andato in archivio, nei quattro gironi della Juniores la lotta è più viva che mai

. Se in quest'ultima il primato è andato in archivio, nei quattro gironi della Juniores la lotta è più viva che mai Pagina dedicata esclusivamente ai festeggiamenti per lo Zibido Under 17 e i 2006 dell'Atletico CVS . Entrambi hanno conquistato il primato dei loro gironi. Parola agli artefici di questi due grandi risultati

. Entrambi hanno conquistato il primato dei loro gironi. Parola agli artefici di questi due grandi risultati Un focus, e una pagina, interamente dedicata al Real Trezzano : fra innovazioni tecnologiche e proposte per i ragazzi di tutte le età in vista della prossima stagione



UNDER 19 MILANO: Zibido-Real Trezzano

UNDER 19 MILANO: Cob 91-Palazzolo Milanese