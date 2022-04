I match imperdibili del weekend: le 68 partite che seguiremo sul campo

Dopo la pausa di Pasqua tutti tornano in campo per il rush finale. Gli ultimi weekend sono caldissimi e ogni gara può nascondere un verdetto. Ecco le partite che seguiremo sul campo questo fine settimana. Al termine delle gare la cronaca, il tabellino e pagelle le trovi sulla nostra App, o sul giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi, imperdibili, approfondimenti.

• UNDER 19: Chieri-Bra

• PRIMAVERA 1: Torino-Inter

• ECCELLENZA-GIRONE A: Alicese Orizzonti-Venaria

• ECCELLENZA-GIRONE B: Cuneo Olmo-Chisola

• PROMOZIONE-GIRONE B: Alpignano-Ivrea

• PROMOZIONE-GIRONE C: Bsr Gruglisco-Villafranca

• PROMOZIONE-GIRONE D: Bacigalupo-Novese

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE B: Palazzolo-Pro Roasio

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Colleretto-Gassino

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Beppe Viola-Pro Collegno

• SECONDA CATEGORIA-GIRONE C: Ardor San Francesco-Junior Torrazza

• TERZA CATEGORIA-TORINO: Resistenza Granata-Aviglianese

REGIONALI

• UNDER 19-GIRONE A: Sanmartinese-LG trino

• UNDER 19-GIRONE B Quincitava-Vda Charvensod

• UNDER 19-GIRONE C: Borgaro-Lascaris

• UNDER 19-GIRONE D: Cuneo Olmo-Chisola

• UNDER 19-GIRONE E: Bacigalupo-Acqui

• UNDER 18-GIRONE B: Giaveno Coazze-Collegno Paradiso

• UNDER 17-GIRONE A: Sparta Novara-RG Ticino

• UNDER 17-GIRONE B: Lascaris-Vda Charvensod

• UNDER 17-GIRONE C: Cenisia-Aygreville

• UNDER 17-GIRONE C: Pozzomaina-Rosta

• UNDER 17-GIRONE D: Pinerolo-Fossano

• UNDER 16-GIRONE A: Crescentinese-Accademia Borgomanero

• UNDER 16-GIRONE B: Lascaris-Borgaro

• UNDER 16-GIRONE B: Pro Eureka-Caselle

• UNDER 16-GIRONE B: Venaria-Spazio Talent Soccer



• UNDER 15-GIRONE A: Borgovercelli-Accademia Borgomanero

• UNDER 15-GIRONE B: Borgaro-Quincitava

• UNDER 15-GIRONE D: Chisola-Nichelino Hesperia

• UNDER 15-GIRONE C: Bsr Grugliasco-Rosta

• UNDER 14-GIRONE B: Gassino-Settimo

• UNDER 14-GIRONE C: Pianezza-Barcanova

• UNDER 14-GIRONE C: Paradiso-Pozzomaina

• UNDER 14-GIRONE E: Cbs-Sca Asti

PROVINCIALI

• UNDER 19-TORINO: Don Bosco Rivoli-Villarbasse

• UNDER 17-TORINO: Dorina-Fiano Plus

• UNDER 17-TORINO: Accademia Pertusa-PSG

• UNDER 16-TORINO: Cenisia-Barracuda

• UNDER 16-TORINO: Mercadante-River 1951

• UNDER 15-TORINO: Moncalieri-Andezeno

• UNDER 14-TORINO: PSG-San Giacomo Chieri

• UNDER 14-TORINO: Spazio Talent Soccer-Caselle

• UNDER 16-ALESSANDRIA: Fortitudo-Frugarolese

• UNDER 16-AOSTA: Strambinese-Valdruento

• UNDER 15-AOSTA: Ardor San francesco-Grand Paradis

• UNDER 17-PINEROLO: Beiborg-Candiolo

• UNDER 15: Accademia Torino-Torino

• ESORDIENTI-TORINO: Lucento-Vanchiglia

• ESORDIENTI-TORINO: Chieri-Pecetto

• ESORDIENTI-TORINO: Borgaro-Pianezza

• ESORDIENTI-TORINO: Chieri-San Giacomo Chieri

• ESORDIENTI-TORINO: Cit Turin-Mercadante

• ESORDIENTI-TORINO: Alpignano-Sauze d'Oulx

• ESORDIENTI-TORINO: Vanchiglia-Lucento

• ESORDIENTI-TORINO. Borgaro-Settimo

• ESORDIENTI-TORINO: Dorina-Centrocampo

• PULCINI-TORINO: Dorina-Cit Turin

• PULCINI-TORINO: Beppe Viola-Accademia Torino

• PULCINI-TORINO: Alpignano-Lesna Gold

• PULCINI-TORINO: Vanchiglia-Pro Eureka

• PULCINI B-TORINO: Vanchiglia-Chieri

• PULCINI B-TORINO: Dorina-Mercadante

• PULCINI B-TORINO: Beppe Viola-Torino

• PULCINI B-TORINO: Cit Turin-Accademia Torino

• PULCINI MISTI-TORINO: Vanchiglia-PSG

• ESORDIENTI-PINEROLO: Garino-Pinerolo

• ESORDIENTI-IVREA: Strambinese-Alicese