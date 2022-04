Qualcuno è già retrocesso e non lo sa: torna lo spettro della Coppa Disciplina

Da anni, verso il finale di stagione, appare un nuovo spauracchio che risponde al nome di “Coppa Disciplina” e che rischia di far retrocedere più squadre di quante ne preveda il regolamento. Uno spettro a sorpresa, che fa cadere molte certezze e rischia di risultare una mazzata per molte società. Anche quest’anno c’è qualcuno che rischia: spesso “Quota 100” è stata superata da squadre già a un passo dalla retrocessione sul campo, e in fondo cambia poco, ma qualche caso di esclusione eccellente c’è oltre a squadre, anche nobili, che rischiano non poco. Cos’è la Coppa Disciplina? • Il nome...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con