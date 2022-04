Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 25 aprile

I campionati Élite, parlando di regular season, sono volti al termine. Per i Regionali, eccezion fatta per l'Under 15, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Sul giornale in edicola da lunedì 25 aprile (acquistabile anche nel nostro store digitale) troverete 24 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 14.

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE La storia è riscritta: 6 ore da cuori forti . Vis, Cimiano e Lombardia Uno su Alcione all'ultima curva , il primo posto è realtà Via alla post season: vademecum completo Playoff e playout : date e partecipanti Tutti i tabellini completi Top 11 di giornata con foto Cronaca di: Aldini-Varesina Cronaca e pagelle di Seguro-Accademia Inter Cronaca e pagelle di Alcione-Sestese Cronaca e pagelle di Tritium-Enotria Cronaca e pagelle di Vis Nova-Cisanese



UNDER 15 ÉLITE Alcione, sbandata all'ultima curva . Pavesi primi, bene il Lombardia Uno Masseroni e Solbiatese: siete salve! La Rhodense dice addio Zumpano top : prima Under 17 poi i 2009 Playoff e playout : date e partecipanti Via alla post season: vademecum completo Playoff e playout: date e partecipanti Cronaca e pagelle di Alcione-Aldini Cronaca e pagelle di Seguro-Masseroni Cronaca e pagelle di Cimiano-Speranza Agrate Cronaca e pagelle di Lombardia Uno-Brianza Olginatese



UNDER 17 REGIONALE Sorpasso Club Milano : girone chiuso domenica? Caravaggio, ufficiale: i bergamaschi festeggiano La Casatese vola , amaro gialloverde Turett segna e fa segnare, l'Assago vuole stupide Le top 11 girone per girone Tutti i tabellini completi Cronaca e pagelle di Bresso-Mapello Cronaca e pagelle di Mario Rigamonti-Real Leno Cronaca e pagelle di Ausonia-Club Milano Cronaca e pagelle di Club Milanese-Rozzano



UNDER 16 REGIONALE L'Ausonia stravince il girone , leggendaria vittoria in rimonta Solbiatese, è grande festa! Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Caronnese-Varesina Cronaca e pagelle di Accademia Inter-Lombardia Uno Cronaca e pagelle di Manara - Aldini Cronaca e pagelle di Tritium-Virtus Ciserano Bergamo Cronaca e pagelle di Ausonia-Villa Cronaca e pagelle di Masseroni-Seguro



UNDER 15 REGIONALE Finita la regular season: 6 posti per l'Élite La Montichiari sciupa l'Élite : spareggio con il Breno Mungari infinito , super Cisanese. Fa festa anche l'SC United . Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Club Milano-Academy Legnano Cronaca e pagelle di Juvenilia-Football Leon Cronaca e pagelle di Bresso-Villa Cronaca e pagelle di Lumezzane-Montichiari