Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, arbitra la finale Allievi regionali!

Magie e perle del passato. Chicche e pagine indelebili che riaffiorano sfogliando l'archivio digitale del Piemonte Sportivo e di Sprint e Sport, dal 1960 ad oggi. Come nell'anno 2002, esattamente 20 anni fa. Una stagione da record e da incorniciare per il calcio giovanile piemontese che vinse lo Scudetto con la Juniores Nazionale del Canavese e i Giovanissimi del Chieri di Garella che arrivarono fino alla finale per il Tricolore così come il Lascaris Juniores che sfiorò l'impresa fermandosi alla semifinale contro la Sacilese e i Giovanissimi dell'Orbassano Venaria alle soglie del Tricolore.

Capitolo arbitri molto speciale. Sì perchè in quella stagione, uno dei fischietti protagonisti fu Stefano Lo Russo della sezione di Torino, attuale sindaco della città, che fu chiamato a dirigere la finale per il Titolo Regionale Allievi tra Chieri e Cbs così come venne chiamato a dirigere un'importante gara del Torneo Maggioni-Righi a Borgaro. Un Sampdoria-Lascaris che vide i bianconeri di Pianezza allenati da Balla battere i blucerchiati per 2-1, sfiorando il passaggio del turno, cosa che riuscì all'Orbassano Venaria che si classificò quarto, battuto solo dal City in semifinale e dalla Reggina nella finalina per il 3° posto. Attuale sindaco di Torino, lo stesso Stefano Lo Russo sul proprio sito personale, racconta così la sua parentesi da fischietto, partito dai campi di periferia.

«Ho sempre amato lo sport e il calcio. Ma non essendo un granché come calciatore alla fine ho fatto l’arbitro, dai campetti di calcio sterrati di quartiere fino alla serie D imparando che lo sport è un grande maestro di vita».

Buon tuffo nel passato... E per rivivere emozioni e avere per sempre a portata di mano imprese e curoisità, clicca qui per accedere all'archivio digitale del Piemonte Sportivo e di Sprint e Sport dal 1960 ad oggi.

Canavese Tricolore Juniores Il 2002 è anche e soprattutto l’anno dello Scudetto cucitosi sul petto da quella favola chiamata Canavese di patron Ferraris. Uno scudetto vinto a Cesenatico con in panchina Marco Malabaila (con il maestro Ciccio Vogliotti a sedere in panchina nella finalissima con la Rossanese per la squalifica rimediata dopo la semifinale dal condottiero Malabaila. Un Canavese che vedeva tra i pali il monumentale e giovanissimo Gaudio Pucci, e poi Schinco, Pregnolato, Vailatti, Celestra e Ingari.

Nei Regionali il titolo Juniores lo vince il Lascaris guidato in panchina da Siviero. Lascaris che aveva vinto il titolo regionale in finale con e dove militavano vere istituzioni come Carotenuto, Rizzitano, Caputo e Persiano e che vola fino alla semifinale nazionale, fermato soltanto dalla Sacilese. Dopo un titolo regionale vinto in finale contro l’Asti.



Negli Allievi Regionali l’anno magico del Chieri con in panchina Massimo Garella. Vittoria del Titolo regionale e volo fino alla finalissima per lo Scudetto. Titolo regionale vinto in finale con la Cbs. Cbs dove militavano Bobo Cravetto, Ahmed e finale arbitrata da ‘un certo’ Stefano Lo Russo di Torino… Che 20 anni dopo è diventato sindaco della città! Voto alla direzione della finalissima: 6.5! Chieri che invece schierava Sibona, Cambria, Ariaudo, Cassavia, Tarantino e in porta Panza.

Nei Giovanissimi invece, scrisse il proprio nome nella storia l’Orbassano Venaria targato Cascino e Zangrandi. Guidato in panchina da Porrini e vittorioso in finale, ai rigori, sul Lascaris guidato da Sandro Bramardi. Un Orbassano Venaria che arrivò fino alla semifinale nazionale. Battendo la corazzata della Lombardia, Enotria, e fermandosi solo davanti al mostro sacro Montebelluna.

Capitolo a parte poi, meritano i tornei di quell’anno 2002. A cominciare dal Maggioni-Righi di Borgaro. Con l’attuale sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che venne designato per una gara delle eliminatorie importante come Sampdoria-Lascaris che vide la sorpresa della vittoria dei bianconeri guidati in panchina dallo storico tecnico bianconero, Balla, con in campo gente come Furgato.

Clicca qui per accedere all’archivio storico in formato digitale

del Piemonte Sportivo e di Sprint e Sport, dal 1960 ai giorni nostri!