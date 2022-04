Tutto sui Play Off, si gioca fino a giugno inoltrato

Slittati i calendari per la sosta forzata di inizio anno, sono di conseguenza cambiate anche le date dei Play Off dei Provinciali che erano state fissate dalla LND a settembre. Questo per far collimare la fine di tutti i campionati e avere tutti i verdetti definitivi.

Ecco le date, come vengono formati abbinamenti, triangolari e quadrangolari e i relativi regolamenti, come da comunicato ufficiale del 27 settembre 2021

UNDER 19

Domenica 29 maggio

Domenica 5 giugno

Domenica 12 giugno

TRIANGOLARE A: Vco, Ivrea, Biella

QUADRANGOLARE B: Alessandria, Asti, Cuneo A, Cuneo B

QUADRANGOLARE C: Torino A, Torino B, Torino C, Pinerolo

REGOLAMENTO: Promosse ai Regionali le prime 2 dei quadrangolari e la vincente del triangolare. Totale 5 promozioni.

UNDER 17

Domenica 29 maggio

Domenica 5 giugno

Domenica 12 giugno

Domenica 19 giugno

ABBINAMENTO A: Biella, Novara (andata e ritorno)

ABBINAMENTO B: Ivrea, Torino A (andata e ritorno)

ABBINAMENTO C: Pinerolo, Torino B (andata e ritorno)

TRIANGOLARE D: Alessandria, Cuneo A, Cuneo B

REGOLAMENTO: Promosse ai Regionali le vincenti degli abbinamenti e le prime due del triangolare; le 4 perdenti si affronteranno per altre 2 promozioni (gara unica, campo neutro). Totale 7 promozioni.

UNDER 16

Non ci sono Play Off, vengono promosse le prime due di ogni girone Provinciale

UNDER 15

Domenica 29 maggio

Domenica 5 giugno

Domenica 12 giugno

TRIANGOLARE A: Vco, Vercelli, Novara

TRIANGOLARE B: Ivrea, Torino A, Torino B

TRIANGOLARE C: Cuneo A, Pinerolo, Torino C

TRIANGOLARE D: Asti, Alessandria, Cuneo B

REGOLAMENTO: Promosse ai Regionali le vincenti dei triangolari. Totale 4 promozioni.

UNDER 14

Domenica 29 maggio

Domenica 5 giugno

Domenica 12 giugno

TRIANGOLARE A: Novara, Biella, Vco

QUADRANGOLARE B: Cuneo A, Cuneo B, Pinerolo, Alessandria

QUADRANGOLARE C: Torino A, Torino B, Torino C, Ivrea

REGOLAMENTO: Promosse le prime 2 dei quadrangolari e la vincente del triangolare. Totale 5 promozioni.