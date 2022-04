I match imperdibili del weekend: le 67 partite che seguiremo sul campo

Derby, scontri salvezza e ultima corsa per la vetta. Ultimi weekend che decidono tutto. Ecco le partite che seguiremo sul campo questo fine settimana. Al termine delle gare la cronaca, il tabellino e pagelle le trovi sulla nostra App, o sul giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi, imperdibili, approfondimenti.

PRIMAVERA 1: Juventus-Torino

UNDER 19: Asti-Saluzzo

UNDER 17 A-B: Juventus-Alessandria

UNDER 16 A-B: Torino-Genoa

UNDER 15 C: Pro Vercelli-Avellino

ECCELLENZA-GIRONE A: Alicese Orizzonti-Borgovercelli

ECCELLENZA-GIRONE B: Borgaro-Oleggio

ECCELLENZA-GIRONE B: Pinerolo-Vanchiglia

PROMOZIONE-GIRONE B: Carrara-Valdruento

PROMOZIONE-GIRONE C: Azzurra Cuneo-Villarbasse

PROMOZIONE-GIRONE D: Pozzomaina-Bacigalupo

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Vallorco-Montanaro

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Spazio Talent Soccer-Paradiso

SECONDA CATEGORIA-GIRONE D: Moderna Mirafiori-Rosta

TERZA CATEGORIA-IVREA: La Serra-Valchiusella

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE A: LG Trino-Città di Cossato

UNDER 19-GIRONE B: Crescentinese-Alicese Orizzonti

UNDER 19-GIRONE C: Venaria-Alpignano

UNDER 19-GIRONE D: Caarignano-Albese

UNDER 19-GIRONE E: Mirafiori-Saviglianese

UNDER 17-GIRONE A: Borgovercelli-Accademia Borgomanero

UNDER 17-GIRONE B: Venaria-Gassino

UNDER 17-GIRONE C: Cit Tuin-Lucento

UNDER 17-GIRONE C: Paradiso-Bsr Grugliasco

UNDER 16-GIRONE B: Caselle-Vda Charvensod

UNDER 16-GIRONE C: Alpignano-Sanmartinese

UNDER 16-GIRONE C: Nichelino Hesperia-Vanchiglia

UNDER 16-GIRONE D: Cuneo Olmo-Cheraschese

UNDER 16-GIRONE E: Pozzomaina-Novese

UNDER 15-GIRONE A: Gassino-Città di Cossato

UNDER 15-GIRONE D: Nichelino Hesperia-Centallo

UNDER 15-GIRONE D: Pedona-Saviglianese

UNDER 15-GIRONE D: Pinerolo-Cuneo Olmo

UNDER 15-GIRONE E: Cbs-Asti

UNDER 14-GIRONE D: Pinerolo-Bra

UNDER 14-GIRONE D: Fossano-Chisola

UNDER 14-GIRONE E: Bacigalupo-Nichelino Hesperia

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Moderna Mirafiori-Villastellone

UNDER 17-TORINO: Torinese-Pianezza

UNDER 17-TORINO: Lesna Gold-Moncalieri

UNDER 16-TORINO: Lesna Gold-Mercadante

UNDER 16-TORINO: Beiborg-Piobesi

UNDER 15-TOIRNO: Beiborg-Cambiano

UNDER 14-TORINO: Olympic Collegno-Lesna Gold

UNDER 16-ALESSANDRIA: Dertona-Don Bosco Alessandria

UNDER 14-ALESSANDRIA: Turricola Terruggia-Fortitudo

UNDER 14-IVREA: Vallorco-Strambinese (Spareggio)

UNDER 16-AOSTA: Leinì-Saint Christophe (Spareggio)

UNDER 14-PINEROLO: Cumiana Real-Vigone

UNDER 17-COPPA PIEMONTE FEMMINILE: Cit Turin-Volpiano

ESORDIENTI-TORINO: Vianney-San Giorgio

ESORDIENTI-TORINO: Settimo-Rosta

ESORDIENTI-TORINO: Torino-Sant'Ignazio

ESORDIENTI-TORINO: Torino-Ciriè

ESORDIENTI-TORINO: Barcanova-Gassino

ESORDIENTI-TORINO: Settimo-Torino

ESORDIENTI-TORINO: SkillStar-Valdruento

PULCINI-TORINO: Bsr Grugliasco-Lucento

PULCINI-TORINO: Venaria-Caselette

PULCINI-TORINO: Cenisia-Chieri

PULCINI-TORINO: Rebaudengo-Settimo

PULCINI-TORINO: Sant'Ignazio-Cbs

PULCINI-TORINO: Cenisia-Sisport

PULCINI-TORINO: Bacigalupo-Torino

PULCINI-TORINO: San Giorgio-Vianney

PULCINI-IVREA: Ivrea Banchette-Bosconerese

PULCINI B-IVREA: Ivrea Banchette-Polisportiva Valmalone

PULCINI B-PINEROLO: Perosa-Tetti Rivalta