Dopo il Torneo di Viareggio anche la maglia Azzurra: il 'piccolo lord' stupicse ancora

Una stagione da incorniciare per l'attaccante classe 2004 del Gozzano, Lorenzo Sangiorgio. Una stagione da protagonista in prima squadra in Serie D al servizio del 'comandante' Schettino, con 8 reti in stagione e primo marcatore dei rossoblu, poi la chiamata nella Rapp di Serie D che ha partecipato e stupito al Torneo di Viareggio, e ora anche la ciliegina sulla torta della chiamata nella Nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti.

Il selezionatore della Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti Giuliano Giannichedda infatti, ha convocato ventidue calciatori classe 2004 appartenenti ai club regionali ed a quelli Serie D per lo stage in programma dal 2 al 4 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pi).

Il raduno si concluderà con la gara amichevole con i pari età del Pisa in programma mercoledì 4 maggio alle ore 14.30 sempre sul campo del CPO di Tirrenia (Pi). E’ l’ultimo stage della selezione U18 prima della partecipazione al Torneo Caput Mundi in programma sui campi del Lazio dal 16 al 20 maggio.

Programma

Lunedì 2 maggio

Entro le ore 12.00 raduno presso il CPO di Tirrenia (Pi)

ore 16.30 – allenamento

Martedì 3 maggio

ore 10.00 allenamento

ore 16.00 allenamento

Mercoledì 4 maggio

ore 14.30 - amichevole vs Pisa U18 (CPO Tirrenia)

I convocati

Portieri: Alessandro Aceti (Brusaporto), Leonardo Saccon (Cordovado)

Difensori: Vincenzo Raucci (Cassino), Claudio Cellamare (Montespaccato), Antonio Vespa (Foligno), Thomas Lucentini (Cannara), Luca Lorenzini (Sporting Trestina), Luigi Turano (Ambrosiana), Giacomo Gusso (Opitergina), Nico Quilici (Tau Altopascio).

Centrocampisti: Luca Borghesan (Montebelluna), Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi), Alessandro Murtas (Sona), Gabriel Graziani (Albenga), Roberto Sanso (Progresso), Abdalaye Fall (Sestese).

Attaccanti: Lorenzo Sangiorgio (Gozzano), Marco Bevilacqua (Foligno), Thomas Graziani (Albenga), Filippo Ghiani (Kosmoto Monastir), Mattias Prevedello (Campodarsego), Lorenzo Ievovella (Polimnia).

Staff Tecnico/Dirigenziale

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Allenatore in 2ª: Sergio Arnosti

Allenatore dei portieri: Bruno Federici

Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni

Preparatore atletico: Mattia Toffolutti

Medico: Antonio Ammendolia

Fisioterapista: Marcello Manoccio

Vice Segretario: Barbara Coscarella

Magazziniere: Sandro Della Pelle