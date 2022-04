L'attaccante dei due mondi ora sogna anche con la maglia Azzurra

Tutto pronto per la preparazione al Torneo Internazionale della Pace riservato alla categoria Under 16 dove sarà protagonista anche la Nazionale Under 16 guidata dal selezionatore Andrea Albanese. Per l'appuntamento per i primi di maggio, convocati ben 33 calciatori da tutta Italia, per il meglio del calcio dilettantistico in circolazione.

E tra i trentatre fortunati, compare il nome di Federico Guzman, attaccante dell'Alpignano di origine argentine (che porta spesso con sè con la fascia di capitano coi colori albiceleste dell'Argentina, che così aggiunge un'altra ciliegina alle belle soddisfazioni di questa stagione. Per lui 11 gol in campionato con la maglia dell'Alpignano, sia coi pari età dell'Under 16 ma ha anche aggiunto ben 6 marcature con i più grandi dell'Under 17 classe 2005 dove è stato schierato dal suo club in diverse occasioni. Ora il sogno Azzurro...

La Rappresentativa Under 16 LND si radunerà dal 2 al 4 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per l'ultima fase di preparazione in vista del Torneo Internazionale della Pace, manifestazione giovanile promossa dal Comitato Regionale Umbria pronta alla settima edizione.

Nella lista diramata da mister Albanese figurano trentatré calciatori classe 2006 che, dopo i test previsti dal protocollo sanitario, inizieranno dal pomeriggio di lunedì un programma di lavoro diviso tra allenamenti e amichevoli a ranghi contrapposti aperti al pubblico.

Programma

Lunedì 2 maggio

entro ore 13 - arrivo CPO Tirrenia

ore 16 - allenamento

Martedì 3 maggio

ore 10 - Triangolare Squadre A-B-C (partite da 35')

ore 16 - allenamento

Mercoledì 4 maggio

ore 9.30 - allenamento

ore 14.30 amichevole ranghi contrapposti

Convocati

Portieri: Diego Dottore (Baia Alessio), Giovanni Blasizza (Donatello), Domiziano Tirelli (Sant'Elena)

Difensori: Alessio Bruzzese (Locri), Santo Lo Presti (Academy Katane School), Rocco Berlen (Nick Bari), Ivan Vaccaro (Assopotenza), Luca Bragagnolo (Giorgione), Eugenio Cozzolino (Pol.Carso), Angelo Chimezie (Academy Civitanovese), Giovanni Luppu (Oliena), Francesco Duracci (Vigor Perconti), Lorenzo Alfani (S.Michele Cattolica Virtus), Matteo Amos Marini (Romulea), Paolo Vissani (Grifone)

Centrocampisti: Giuseppe Delli Paoli (Recale), Francesco Belfiore (Millenium Salerno), Carlo Senatore (Pro Evolution Cerignola), Vincenzo Capone (Micri), Marco Di Stefano (Liapiave), Behram Abdulai (Manzanese), Luca Cappellesso (Giorgione), Cosimo Marchesini (Tau Altopascio), Diego Manna (Alma Juventus Fano)

Attaccanti: Lorenzo Limina (Academy Katane School), Daniele Balba (Città di Comiso), Francesco Tedeschi (Levante Azzurro), Gianluca Raimondi (Lombardia 1), Claudio Gjoni (Comano Terme e Fiave), Andres Arley Corengia (Campomorone Sant'Olcese), Francesco Guzman (Alpignano), Lapo Lombardi (Affrico), Gabriele Vignali (Zenith Prato)

STAFF - Alessandro Pica (capo delegazione), Alberto Branchesi (Segretario Rapp.LND), Andrea Albanese (allenatore), Erasmo Sabatini (vice allenatore), Roberto Cappelli (allenatore dei portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Diego Campolongo (medico), Walter Verdi (fisioterapista), Fabio Ferrari (segreteria org.), Federico Ciolli (magazziniere), Dario Riccioni (match analyst)