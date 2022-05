Chi vince va ai Regionali, chi perde retrocede: il verdetto dipende dalla squadra

A due giornate dalla fine (una per Under 17 e Under 15) i verdetti sono ufficiali, o in dirittura d’arrivo. È inevitabile, quindi, guardare già alla prossima stagione, e chiedersi quale destino avranno i gruppi di ogni società. È già noto che, dalla prossima stagione, l’organico dei gironi regionali diminuirà e da 72 le squadre torneranno 56, com’era nella stagione 2019-20, con un conseguente ridimensionamento dei gruppi.

Un regolamento, quello attuale, che lascia scontente moltissime società. La salvezza (o promozione) della categoria sulla base del risultato sportivo dell’annata precedente non lascia spazio alla meritocrazia del singolo gruppo. Nel giornale in edicola questa settimana, una pagina intera dedicata ad un’ipotesi che vedrebbe ogni gruppo decidere il proprio futuro, conquistandosi, mantenendo o perdendo la categoria Regionale solo sulla base dei proprio risultati e delle proprie forze.

Tra gli esempi più eclatanti quello del Mercadante Under 16. I 2006 di Giovanni Abate hanno disputato un campionato senza sbavature, vincendo con anticipo il Girone A di Torino, conquistando quindi la categoria Regionale per i 2007, attuale Under 15 (che attualmente hanno salvato la categoria Regionale). I 2006, però, continueranno a giocare i Provinciali anche l’anno prossimo perché i 2005 sono retrocessi direttamente dal Regionale. Ma la juniores no. L’Under 19 ha trovato la meritata promozione salvando i 2005 dal verdetto che li aveva condannati sul campo. Una girandola di situazioni che non aiuta una società a costruire cinque gruppi competitivi. Come il caso del Mercadante ce ne sono molti altri.

Una pagina intera su un ipotetico organico Regionale prendendo ad esempio l’annata 2008, ovvero la futura Under 15, in edicola o sullo store digitale.