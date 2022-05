Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Non solo verdetti per i primi posti ma tutti i possibili scenari da qui alla fine. I campionati sono agli sgoccioli ed è ora di tirare le somme. Ecco tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale in edicola (e in versione digitale) oltre alle partite seguite.

UNDER 17 (pagine 18-21)

Cucchiaio alla Benzema gli costa il naso rotto . Caos in Caselle-Ivrea, le conseguenze del cucchiaio.

. Caos in Caselle-Ivrea, le conseguenze del cucchiaio. Rivarolese e Gassino fino all'ultimo, solo una si salva ed evita i playout. Rivarolese e Gassino si giocano tutto nello scontro diretto, chi vince evita i playout.

Rivarolese e Gassino si giocano tutto nello scontro diretto, chi vince evita i playout. Punto d'oro Savio Asti, il Derthona rischia la frittata. Pari Savio Asti con il Chieri e brutta sconfitta del Derthona con la Sca. Ora i playout non sono più un miraggio nel girone E.

UNDER 16 (pagine 22-25)

Cbs rincorre ancora, Collegno per salvarsi. Nel girone c è ancora tutto da decidere, in vetta l'Alpignano rimanda all'incontro con la Cbs mentre il Collegno Paradiso ipoteca un posto tra le salve a discapito della Sanmartinese.

Nel girone c è ancora tutto da decidere, in vetta l'Alpignano rimanda all'incontro con la Cbs mentre il Collegno Paradiso ipoteca un posto tra le salve a discapito della Sanmartinese. Esposito ipoteca la salvezza per il Caselle, i cervotti cadono in casa del Quincitava . Colpaccio Caselle sullo Charva cche rivoluziona l'assetto della classifica in zona salvezza.

. Colpaccio Caselle sullo Charva cche rivoluziona l'assetto della classifica in zona salvezza. I leoncelli ruggiscono sul gong, dedica a Perez. Il Derthona vince sul Casale e dedica il successo al bomber infortunato.

UNDER 15 (pagine 26-29)

Intrigo Cheri-Cbs, il precedente Berretti. Arrivo a pari punti : il caso Fondi-Gubbio 2017-18 apre alla sesta prima

: il caso Fondi-Gubbio 2017-18 apre alla sesta prima Festa granata con un match d'anticipo, Esulta Livorno «Stagione fantastica». Juve Domo campione dopo la manita sul Settimo. tredicesima vittoria di fila e girone vinto con una giornata di anticipo.

Juve Domo campione dopo la manita sul Settimo. tredicesima vittoria di fila e girone vinto con una giornata di anticipo. Taccuino errato: espulso Alberto Valleriani. Errore arbitrale sull'assegnazione di un giallo. Valleriani espulso per somma di ammonizioni, ma il primo giallo era di Biglino.

UNDER 14 (pagine 30-33)