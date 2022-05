Giovanili Milano: le anticipazioni del giornale di martedì 3 maggio

Nella Delegazione di Milano i campionati stanno volgendo al termini con l'Under 16 che ha vissuto la sua ultima giornata, quindi qui i verdetti sono definitivi. Le Fasi Finali si avvicinano per tutti, e sono oggetto di un approfondimento che troverete sul giornale di martedì. Insieme a questo, come al solito, tanto calcio giocato, i tabellini delle partite più importanti, e i Qr-code delle 9 partite che abbiamo seguito sul campo. Un doveroso in bocca al lupo a Giacomo Parroco, difensore del 2004 del Pero, che si è sentito male durante la sfida di sabato contro l'Accademia Inter.

I TEMI