«Lo dedico a tutti gli allenatori che amano questo sport»

Il 2-0 al Santhià, seconda forza del campionato, sancisce la vittoria dei Diavoletti con tre giornate d'anticipo. Il tecnico, Riccardo Castellina, è orgogliosissimo dei suoi ragazzi e dell'obiettivo raggiunto. «È stato un anno lungo e difficile. Era il primo anno effettivo dei ragazzi ad 11 e devo dire che siamo contentissimi. Dedico il campionati ai ragazzi e a tutti gli allenatori che lottano ed ogni domenica scendono in campo per amore di questo sport. M alo dedico anche a me stesso. Io studio, mi aggiorno e lavoro e vedere che i ragazzi raggiungono i risultati attraverso la prestazione è un bellissimo risultato».

