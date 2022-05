I match imperdibili del weekend: le 62 partite che seguiremo sul campo

Ultime battute per la stagione. Da chi si gioca la salvezza a chi ancora ricorre la promozione. Tutte le partite che seguiremo questo weekend. Al termine delle gare la cronaca, il tabellino e pagelle le trovi sulla nostra App, o sul giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi, imperdibili, approfondimenti.

PRIMAVERA 1: Sassuolo-Juventus

PRIMAVERA 1: Torino-Atalanta

UNDER 19: Asti-Fossano

UNDER 14 PLAYOFF: Juvents-Alessandria

ECCELLENZA-GIRONE A: Settimo-Verbania

ECCELLENZA-GIRONE B: Centallo-Lucento

PROMOZIONE-GIRONE B: Volpiano-Sanmauro

PROMOZIONE-GIRONE C: Carignano-Nichelino Hesperia

PROMOZIONE-GIRONE D: Mirafiori-Trofarello

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Colleretto-Vallorco

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Beppe Viola-Lesna Gold

SECONDA CATEGORIA-GIRONE C: Fiano Plus-Ciriè

TERZA CATEGORIA-TORINO: Parella Fc-Atletico Robassomero

TERZA CATEGORIA-PINEROLO: San Luigi Santena-Lenci Poirino

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE A: Borgovercelli-Arona

UNDER 19-GIRONE B: Volpiano-Ivrea

UNDER 19-GIRONE C: Alpignano-Lascaris

UNDER 19-GIRONE C: Caselle-Rosta

UNDER 19-GIRONE D: Garino-Cuneo Olmo

UNDER 19-GIRONE E: Cenisia-Cbs

UNDER 18-GIRONE B: Paradiso-Accademia Pertusa

UNDER 17-GIRONE A: Sparta Novara-Città di Cossato

UNDER 17-GIRONE B: Settimo-Venaria

UNDER 17-GIRONE B: Pro Eureka-Borgaro

UNDER 17-GIRONE C: Lucento-Aygreville

UNDER 17-GIRONE C: Cenisia-Alpignano

UNDER 16-GIRONE B: Venaria-Pianezza

UNDER 16-GIRONE C: Cbs-Alpignano

UNDER 16-GIRONE C: Rosta-Bsr Grugliasco

UNDER 16-GIRONE C: Vanchiglia-Garino

UNDER 16-GIRONE D: Cheraschese-Monregale

UNDER 16-GIRONE E: Chieri-Asti

UNDER 15-GIRONE A: Borgovercelli-Pro Eureka

UNDER 16-GIRONE B: Ciriè-Pianezza

UNDER 15-GIRONE C: Alpignano-Cenisia

UNDER 15-GIRONE C: Bruinese-Mirafiori

UNDER 15-GIRONE D: Caraglio-Bra

UNDER 15-GIRONE D: Chisola-Pinerolo

UNDER 14-GIRONE E: Chieri-Sisport

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Accademia Pertusa-Moderna Mirafiori

UNDER 17-TORINO: Moncalieri-San Giorgio

UNDER 17-TORINO: Dorina-Rebaudengo

UNDER 16-TORINO: Beppe Viola-Accademia Pertusa

UNDER 16-TORINO: Pro Collegno-Olympic Collegno

UNDER 15-TORINO: Sisport-Beppe Viola

UNDER 14-TORINO: Valdruento-Virtus Calcio

UNDER 14-ALESSANDRIA: Don Bosco Alessandria-Fresonara

UNDER 17-PINEROLO: Beiborg-PancalieriCastagnole





UNDER 15: Torino-Juventus

UNDER 17: Independiente-Cit Turin

ESORDIENTI-TORINO: Torino-Pro Eureka

ESORDIENTI-TORINO: Sisport-Cbs

ESORDIENTI-TORINO: Virtus Calcio-Olympic Collegno

ESORDIENTI-TORINO: Pro Eureka-Cenisia

ESORDIENTI-TORINO: Accademia Grugliasco-Sisport

ESORDIENTI-TORINO: Don Bosco Rivoli-Valdruento

PULCINI-TORNO: Dorina-Cbs

PULCINI-TORNO: Pozzomaina-Spazio Talent Soccer

PULCINI-TORNO: Pro Collegno-Vanchiglia

PULCINI-TORNO: Vanchiglia-San Giorgio Torino

PULCINI-TORNO: Alpignano-Sisport

PULCINI MISTI-TORNO: Vanchiglia-Paradiso

PULCINI-IVREA: Ivrea Banchette-L84