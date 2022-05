Giovanili Provinciali, ecco cosa troverete sul giornale

Premiazioni e vittorie, il campo sta parlando. Le delegazioni provinciali hanno consegnato coppe e medaglie a Mercante, Sisport, Virtus Calcio, Fortitudo e Don Bosco Alessandria, le vincenti dei rispettivi campionati. C'è però anche chi il primo posto (o la promozione) l'ha conquistato questa settimana: il Cenisia in Under 16, il Villafranca Under 15 a Pinerolo, l'Agliè Under 19 a Ivrea e la Sisport Under 15, e tante altre hanno ottenuto l'accesso ai playoff che artiranno il 29 maggio.

Ecco tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale:

TORINO (pagine 36-40)

Under 19: PSG arriva la condanna, Moderna ribalta la vetta

arriva la condanna, ribalta la vetta Under 17: Nasce la Virtus Cenisia , sorella in via Revello

Nasce la , sorella in via Revello Under 16: Il CUS chiude al calcio a 11, Di Gianni in direzione Rivoli

Il chiude al calcio a 11, Di Gianni in direzione Rivoli Under 15: Gianluca Zanda Re dei Bomber, miglior marcatore con 44 reti

Re dei Bomber, miglior marcatore con 44 reti Under 14: Cambio in casa Lesna Gold, Salvatore Leone si dimette

PINEROLO (pagina 42)

Festeggia il Villafranca di Forgia, la prima Regina del Pinerolese

IVREA-AOSTA (pagina 43)

Che festa al castello, Agliè incoronata regina

ASTI-ALESSANDRIA (pagine 44-45)