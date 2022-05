Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Per l'Under 17 e l'Under 15 è già tempo di verdetti sicuri. I campionati si sono conclusi eleggendo le proprie Regine, ma anche condannando ai Provinciali le ultime. Dal prossimo weekend via a playout e quarti di Finale per i playoff. Ancora speranze per alcune società in Under 14 e Under 16, che si giocheranno il tutto per tutto nella prossima giornata. Ecco tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale sulle giovanili Regionali.

VERDETTI (pagina 19)

Gli abbinamenti dei quarti di finale nei playoff: statistiche sulle 8 qualificate di Under 15 e Under 17

UNDER 17 (pagine 20-23)

Rivarolo evita i playout, Ciriè saluta la categoria. Nel girone B è tutto deciso. Rivarolese conquista la salvezza diretta, mentre il Ciriè non evita la retrocessione.

Aquilia ha il ghiaccio nelle vene, Moro esalta l'impresa spartana. Grandissima vittoria della Sparta nel big match con il Cossato grazie a doppio Aquilia e rete finale di Omoruyi. Spartans alla Fasi Finali.

Settebello Bra, Mawete & co. trovano il Lascaris. Tommaso Schiavo e il suo Bra dilagano con il Saluzzo e si regalano il primo turno contro la corazzata Lascaris.

UNDER 16 (pagine 24-27)

L'Asti compie l'impresa, primato ormai al sicuro. I Galletti di Redento cala il tris in casa del Chieri e si assicura il primato nel girone E in virtù degli scontri diretti a favore proprio a scapito dei collinari di Ciletta

Rashed segna al volo il gol della vittoria, l'Alpignano di Campasso è Regina del girone. Vittoria esterna per l'Alpignano di Campasso, a cui basta la rete di Rashed per domare la Cbs, che ad oggi sarebbe fuori dalle fasi finali

Baci retrocesso, Elio Bert saluta in anticipo. Elio Bert lascia con una giornata di anticipo il suo Bacigalupo, già sicuro della retrocessione. «Ringrazio tutti i ragazzi per l'impegno che ci hanno messo».

UNDER 15 (pagine 28-31)

Molinelli è campione, Pregnolato uomo in più. Il Mirafiori compie un capolavoro mai visto. Vinto il girone C con l'ultima vittoria in casa della Bruinese per 0-1, segna e incide Pregnolato.

Zucco l'impresa, la vetta è presa; capitan Troia porta Chieri in trionfo . Girone E che si chiude con una lotta alla pari o quasi. Chieri e Cbs vincono l'ultima giornata e arrivano entrambe prime ma gli scontri diretti sorridono ai collinari.

Sferruzzi e Grasso presenti, capolavori Salvatore-Ienopoli. Manita dell'Alpignano in casa contro il Cenisia, vittoria e secondo posto mantenuto per la formazione di Marco Biancardi. Sarà Juve Domo-Alpignano il 15 maggio

UNDER 14 (pagine 32-35)