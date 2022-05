Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 9 maggio

Siamo entranti decisamente nel vivo. Per le due categorie Élite è stato tempo di semifinali: 3 partite, tutte seguite direttamente sul campo, che ci hanno consegnato i primi verdetti in vista delle gare di ritorno di settimana prossima. E per tali sfide, ovviamente, una pagina interamente dedicata ad ogni partita: pagelle con foto, approfondimenti, interviste e molto altro. Se, poi, l'Under 15 è entrata sempre più nel vivo parlando di playoff, Under 14, Under 16 e Under 17 sono giunte alla conclusione: sarà ora tempo di post season. Sul giornale del 9 maggio, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 17 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 14.

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Un siluro da trenta metri e due gol in un minuto: pari, show e polemiche Le pagelle con foto di Accademia Inter-Virtus Ciserano Bergamo Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Cenetti e Pacifico la rimontano : Lettieri illude Morgandi Le pagelle con foto di Vis Nova-Alcione Il tabellino completo Interviste e approfondimenti



UNDER 15 ÉLITE Guizzo Rossi, zampata di Maccarone: Enotria-Alcione verdetto rimandato Le pagelle con foto di Enotria-Alcione Il tabellino completo Interviste e approfondimenti



UNDER 17 REGIONALE Rigamonti, Rhodense, Casatese e Club Milano: queste le regine Tra playout e retrocessioni : ecco chi se la giocherà Rigamonti prima: trionfo granata! Dragonetti e la macchina vincente: Rhodense in Élite! Le top 11 girone per girone Tutti i tabellini completi Cronaca e pagelle di Rhodense-Academy Legnano Cronaca e pagelle di Bresso-Cinisello Cronaca e pagelle di Club Milano-Segrate Cronaca e pagelle di Rozzano-Villapizzone



UNDER 16 REGIONALE Ausonia, ora si fa sul serio . Solbiatese e Lombardia Uno al top Alcione, sei primo ! Vittoria decisiva all'ultimo Tutti i tabellini completi Le top 11 girone per girone Cronaca e pagelle di Cedratese-Lainatese Cronaca e pagelle di Lombardia Uno-Vis Nova Cronaca e pagelle di Rhodense-Morazzone Cronaca e pagelle di Alcione-Viscontini



UNDER 15 REGIONALE Emozioni nelle semifinali Ledda inarrestabile : è tris! Mesi è l' eroe del Bresso : derby alla Football Leon Tutti i tabellini completi Cronaca e pagelle di Villa-Paladina Cronaca e pagelle di Schuster-Calvairate Cronaca e pagelle di Mario Rigamonti-Ghedi Cronaca e pagelle di Rozzano-Sant'Angelo Cronaca e pagelle di Football Leon-Ac Leon