Goalkeeper1, il canale YouTube da numeri uno per tutti i numeri 1!

Un canale Youtube da numeri uno per numeri uno! Tutto questo è e soprattutto sarà ‘Goalkeeper1’, giovane format e canale Youtube nato dall’idea e dalla professionalità di Antonio Romano e Willy Vignati. Antonio Romano, tra i protagonisti e fondatori di quello che fu il primo canale tematico della Juventus, noto e apprezzato professionista del settore della comunicazione e Willy Vignati, cognato di Mauro Camoranesi ma soprattutto ex portiere professionista e ora stimato preparatore dei portieri.

Che proprio alla Juventus si conobbero. «L’idea ci è venuta - racconta Antonio Romano - perchè già ai tempi del canale della Juventus, curavo insieme all’allora staff di preparatori, Gigi Buffon e i vari portieri bianconeri, un format orientato alla formazione più che altro interna. Chiuso il brutto periodo della pandemia, con Willy abbiamo avuto l’idea di aprire un vero e proprio canale Youtube sulla base di quel format, interamente dedicato al mondo e al ruolo del portiere».

Antonio Romano e Willy Vignati

‘Goalkeeper1’ è il nome del canale, che ha già visto realizzate le prime puntate-incontro. «Ogni settimana - prosegue Antonio Romano - dedichiamo un’oretta di trasmissione in diretta, ad un argomento e un ospite specifico con cui si dialoga e soprattutto aperto alle domande di chi segue la trasmissione in diretta».

Prima puntata che ha visto protagonista Lorenzo Di Iorio, scopritore e allenatore di portieri come Pagliuca, Scuffet e Meret. Poi è toccato alla psicologa Giorgia Rocchetta affrontare tematiche importanti ma spesso sottovalutate, per il ruolo e non solo. Poi c’è stato Claudio Mossio, agente di calciatori, che ha sviscerato dinamiche e regolamenti, puntata di grande seguito e successo che vedrà probabilmente un bis e poi è toccato a Marco Roccati, ex portiere di Empoli, Fiorentina e non solo, pinerolese doc e oggi apprezzatissimo preparatore dei portieri.

«Appuntamenti che hanno avuto un grande successo - sottolinea Antonio Romano - e nei prossimi appuntamenti ci saranno Davide Micillo, ex portiere della Juve, vincitore di due Coppe Uefa con Juve e Parma, stimatissimo preparatore, ora al Seregno e tanti altri ospiti. Puntate che vanno in onda in diretta il lunedì o il martedì intorno alle ore 21 ma che poi restano visionabili sul canale, dove invitiamo tutti a venire a visitare e iscriversi al nostro canale dove sono ovviamente visibili tutte le puntate: venite a trovarci sul canale Youtube ‘Goalkeeper1’!.

«Con Antonio ci siamo conosciuti quando lavoravamo entrambi nella Juventus - racconta Willy Vignati -. Da allora una lunga amicizia e poi l’idea di creare un canale Youtube interamente dedicato al mondo dei portieri, al ruolo del portiere ma prendendo in esame non solo l’aspetto tecnico del ruolo. Sono focus in cui certamente si parla di metodologia, di allenamento e tecnica ma anche e soprattutto si affrontano aspetti spesso sconosciuti. Dall’alimentazione alla psiscologia. Dall’emozione alla motivazione. Quello del portiere è un ruolo unico e specifico, che richiede un approccio differente rispetto a un giocatore di movimento che comunque agisce in un contesto di squadra e reparto. Per il portiere è tutto diverso, e grazie al canale ‘Goalkeeper1’ e ai contributi dei tanti professionisti che interverranno, la volontà di dare un servizio prezioso a tutti i portieri di ogni età, dai bambini agli adulti, dai dilettanti ai professionisti».