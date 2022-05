I match imperdibili del weekend: le 54 partite che seguiremo sul campo

Ultimissime battute per chi ancora si gioca il campionato e playoff e playout che entrano nel vivo. Un weekend ricchissimo in cui ogni partita è imperdibile! Al termine delle gare la cronaca, il tabellino e pagelle le trovi sulla nostra App, o sul giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi, imperdibili, approfondimenti.

UNDER 19: Saluzzo-Bra

UNDER 17: Pro Vercelli-Modena

UNDER 16: Torino-Juventus

UNDER 15: Juventus-Bologna

UNDER 15: Torino-Cagliari





ECCELLENZA-PLAYOFF: Biellese-Accademia Borgomanero

ECCELLENZA-PLAYOFF: Cuneo olmo-Alba Calcio

PROMOZIONE-GIRONE B: Alpignano-Valdruento

PROMOZIONE-GIRONE C: Cavour-Pedona

PROMOZIONE-GIRONE D: Trofarello-San Giacomo Chieri

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Cafasse-Corio

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: San Giorgio-Paradiso

SECONDA CATEGORIA-GIRONE C: La Romanese-Fiano Plus

TERZA CATEGORIA-SPAREGGIO: Lenci Poirino-Roletto

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE B: Quincitava-Volpiano

UNDER 19-GIRONE C: Vanchiglia-Alpignano

UNDER 19-GIRONE D: Chisola-Pedona

UNDER 19-GIRONE E: Cbs-San Giacomo Chieri

UNDER 18-QUARTI DI FINALE: Bruinese-Alba Calcio

UNDER 17-PLAYOUT: Borgovercelli-Arona

UNDER 17-PLAYOUT: Settimo-Borgaro

UNDER 17-QUARTI DI FINALE: Fossano-Sparta Novara

UNDER 17-QUARTI DI FINALE: Chieri-Alpignano

UNDER 17-QUARTI DI FINALE: Lascaris-Bra

UNDER 17-QUARTI DI FINALE: Lucento-Cbs

UNDER 16-GIRONE B: Pianezza-Settimo

UNDER 16-GIRONE B: Rivarolese-Vda Charvensod

UNDER 16-GIRONE B: Volpiano-Venaria

UNDER 16-GIRONE C: Giaveno Coazze-Sanmartinesse

UNDER 16-GIRONE C: Paradiso-Cbs

UNDER 16-GIRONE D: Centallo-Cherashese

UNDER 16-GIRONE E: Cit Turin-Chieri

UNDER 16-GIRONE E: Mirafiori-San Domenico Savio Asti

UNDER 15-QUARTI DI FINALE: Chisola-Biellese

UNDER 15-QUARTI DI FINALE: Juve Domo-Cbs

UNDER 15-QUARTI DI FINALE: Mirafiori-Chieri

UNDER 15-QUARTI DI FINALE: Volpiano-Alpignano

UNDER 14-GIRONE E: SG Derthona-Chieri

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Barracuda-Villastellone

UNDER 17-TORINO: Spazio Talent-Valdruento

UNDER 17-TORINO: San Giorgio-Accademia Pertusa

UNDER 16-TORINO: Candiolo-Canelli 1922

UNDER 14-TORINO: Caselle-Valdruento

UNDER 14-ALESSANDRIA: Valenzana Mado-Monferrato

UNDER 15: Torino-Acf Alessandria

UNDER 12: DANONE CUP (Juve, Torino, Bulè Bellinzago, Genoa)

ESORDIENTI-TORINO: Torino-Lucento

ESORDIENTI-TORINO: Vanchiglia-Sisport

ESORDIENTI-TORINO: Pro Eureka-Settimo

ESORDIENTI-TORINO: Chisola-Carmagnola

ESORDIENTI-TORINO: SkillStar-DB Rivoli

PULCINI-TORINO: Cenisia-Torino

PULCINI-TORINO: Cit Turin-Barracuda

PULCINI B-TORINO: Sisport-Lascaris

PULCINI B-TORINO: Venaria-Torino

PULCINI MISTI-IVREA: Azeglio-Castellamonte