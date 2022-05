Giovanili Provinciali, ecco cosa troverete sul giornale

Doppio verdetto a Torino, c'è la promozione della Pro Collegno Under 16 come seconda e la vittoria del campionato del caselle Under 14 che ha vinto lo scontro diretto con il Valdruento nella famosa partita del dito medio dell'arbitro all'indirizzo di uno spettatore fin troppo incallito. Conclusa già l'Under 15 proiettata verso i playoff, Si decideranno all'ultima giornata le vincenti dei due gironi Under 17.

Ecco cosa troverete sul giornate:

TORINO (pagine 40-44)

Under 19: Moderna collina amare, il PSG serve il colpaccio

PINEROLO (pagina 42)

Under 19. L’Infernotto tende l’imboscata, il Candiolo cade nella trappola

ALESSANDRIA (pagina 43)