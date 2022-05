Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 16 maggio

Siamo entranti decisamente nel vivo. Per le due categorie Élite è stato tempo di semifinali di ritorno: 4 partite, tutte seguite direttamente sul campo, che ci hanno consegnato i verdetti in ottica finali! E per tali sfide, ovviamente, una pagina interamente dedicata ad ogni partita: pagelle con foto, approfondimenti, interviste e molto altro. Se, poi, l'Under 15 è in dirittura d'arrivo parlando di finale playoff, è iniziata la post season dell'Under 16: via alla fase 1, settimana prossima gli ottavi. 8 partite, 6 delle quali seguite, con mezza pagina interamente dedicata! Sul giornale del 16 maggio, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 17 pagine interamente dedicate: dalle due Élite all'Under 16, passando per l'Under 15 e il focus sull'Under 14.

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Virtus, è tutto vero! Mossali regala la finale e Pezzotta ne fa due Le pagelle con foto di Virtus Ciserano Bergamo-Accademia Inter Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Che manita la Vis Nova! Neroverdi vicini al capolavoro Le pagelle con foto di Alcione-Vis Nova Il tabellino completo Interviste e approfondimenti



UNDER 15 ÉLITE Bulgari segna, Romieri inventa e Tonani vola: Alcione in estasi Le pagelle con foto di Alcione-Enotria Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Accademia Pavese, è per Adam! Seguro fuori a testa alta Le pagelle con foto di Seguro-Accademia Pavese Il tabellino completo Interviste e approfondimenti



UNDER 17 REGIONALE Domenica partono i playout: tutto ciò che c'è da sapere Playoff: la griglia di partenza per l'Élite!



UNDER 16 REGIONALE Il Ponte fa la voce grossa : Enotria eliminata! Il racconto di Enotria-Ponte San Pietro Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Il Breno non si ferma : applausi per il Manara Il racconto di Breno-Manara Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Brancati e Cannistraro top : la Caste passa il turno Il racconto di Castellanzese-Seguro Il tabellino completo Interviste e approfondimenti Cisanese, la manita che fa sognare! Il racconto di Rhodense-Cisanese Il tabellino completo Interviste e approfondimenti



Fraietti ribalta l'Accademia : impresa Viscontini

: impresa Viscontini Il racconto di Viscontini-Accademia Inter

Il tabellino completo

completo Interviste e approfondimenti

e approfondimenti Villa, che tris al Caravaggio! Ora il Lombardia Uno

Il racconto di Villa-Caravaggio

Il tabellino completo

completo Interviste e approfondimenti

e approfondimenti Aldini, che sogno! Si vola a Bergamo

Si vola a Bergamo Il racconto di Aldini-Varesina

Il tabellino completo

completo Interviste e approfondimenti

e approfondimenti Sarnico, pari che sa di vittoria!

Il racconto di Uesse Sarnico-Scanzorosciate

Il tabellino completo

completo Interviste e approfondimenti

UNDER 15 REGIONALE Emozioni nelle finali Varesina e Rozzano forza 4! Questi i verdetti finali: chi scende e chi resta Tutti i tabellini completi Cronaca e pagelle di Schuster-Villa Cronaca e pagelle di Mario Rigamonti-Montichiari Cronaca e pagelle di Club Milanese-Frog Milano Cronaca e pagelle di Ac Leon-Football Leon