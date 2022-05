Giovanili Regionali, tutti gli approfondimenti che troverete sul giornale

Si entra nel vivo delle Fasi Finali. In Under 17 e in Under 15 si sono svolti i quarti, decretando le quattro semifinaliste. In Under 14 e 16 l'ultima giornata ha fornito i verdetti definitivi. Ecco tutto quello che troverete sul giornale.

QUARTI DI FINALE E PLAYOUT

UNDER 17 (pagine 20-22):

Lascaris-Bra: Stocchino la apre, Rio sigilla il successo

Stocchino la apre, Rio sigilla il successo Chieri-Alpignano : Sussetto è di nuovo decisivo

: Sussetto è di nuovo decisivo Lucento-Cbs : Pierro azzecca i cambi, la perla di Palumbo schianta i Diavoli

: Pierro azzecca i cambi, la perla di Palumbo schianta i Diavoli Fossano-Sparta Novara : Dritto e rovescio: colpisce Viglietta

: Dritto e rovescio: colpisce Viglietta Playout: A Borgaro ci si gioca tutto, Gentile e Ambrosini per la salvezza

UNDER 15 (pagine 23-25):

Juve Domo-Cbs: Gottero cuore rossonero, spinge la Cbs

Gottero cuore rossonero, spinge la Cbs Volpiano-Alpignano : il solito PeraGol, tifosi in delirio

: il solito PeraGol, tifosi in delirio Chisola-Biellese : Alessandro Atzori si veste da vate e predice il 2-0 di Filippo Pandolfi

: Alessandro Atzori si veste da vate e predice il 2-0 di Filippo Pandolfi Mirafiori-Chieri : Alza la cresta Gallo Galvagno

: Alza la cresta Gallo Galvagno Playout: Nerostellati nel segno della BB, Bennardo apre e Boggione chiude

FINALI DI CAMPIONATO

UNDER 16 (pagine 28-31)

Con fatica e di rincorsa il Chieri avanza: 4 su 4 . Il Chieri, non senza soffrire, fa l'en plein alle Fasi Finali

. Il Chieri, non senza soffrire, fa l'en plein alle Fasi Finali Lo Charva non perde il treno, a Pianezza non basta super Gentile . Nel girone B arrivano i verdetti playout. Venaria e Charvensod salve

. Nel girone B arrivano i verdetti playout. Venaria e Charvensod salve Testa e cuore: è impresa del Venaria nella tana delle Foxes. Cervotti salvi, Volpiano beffato e secondo nel girone.

UNDER 14 (pagine 32-35)