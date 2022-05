Ora è ufficiale: Omar Cerutti è il nuovo Ds delle giovanili del Chieri

Era nell'aria già da tempo e lo avevamo anticipato sul sito e sul nostro canale Youtube, ma pochi minuti fa è diventato ufficiale.

Omar Cerutti è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Chieri

Un'ufficialità che arriva a pochi giorni dalla grande festa organizzata ad Alpignano dove Cerutti ha salutato e ringraziato tutti i componenti che hanno contribuito a portare in via Migliarone tre coppe per la vittoria dei campionati e 5 qualificazioni su 5 alle fasi finali.

Con il cambio di società in atto a Chieri, già da diverse settimane si parlava dell'ingresso di un nuovo Ds delle giovanili a sostituire Pino Perfetti. Il nome si concentrava proprio su Cerutti che dopo tantissimi anni ad Alpignano alla fine ha accettato di passare da un enplein a un altro. Dalla società di Giuseppe Ciancio che, appunto, ha mandato le 5 squadre giovanili alle fasi finali, a quella del nuovo presidente ed ex calciatore in Serie A, Stefano Sorrentino, che ne ha qualificate 4 su 4 (l'Under 19 è nazionale e non regionale).

Dopo l'arrivo di Antonio Montanaro come Ds della prima squadra, quello di Cerutti è quindi il secondo ingresso dirigenziale dell'era Sorrentino ed è quello che va ad occupare una di quelle caselle che ha reso il Chieri una delle società più importanti del mondo dilettantistico del nord Italia.

Con un occhio sulle sue "vecchie" squadre ancora impegnate nelle fasi finali, Cerutti ora comincia a lavorare anche per le giovanili che verranno. Panchine, rose, ambizioni... Non è esclusa, così come non è scontata, una rivoluzione. Prima però le fasi finali, nelle quali Cerutti ora può tifare per tutte e due le società che ne hanno mandate di più.