I match imperdibili del weekend: le 45 partite che seguiremo sul campo

Playoff e playout che entrano nel vivo. Per l'Eccellenza e le giovanili Regionali, ultimi turni che decideranno la salvezza; Under 15 e Under 17 il via all'andata delle semifinali. Provinciali, è il momento della verità. Ecco tutte le partite che seguiremo sul campo. Al termine delle gare la cronaca, il tabellino e pagelle le trovi sulla nostra App, o sul giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi, imperdibili, approfondimenti.

SERIE D: Fossano-LG Trino

UNDER 15 A-B: Torino-Fiorentina

ECCELLENZA-PLAYOFF secondo turno: Chisola-Cuneo Olmo

ECCELLENZA-PLAYOFF secondo turno: Borgaro-Accademia Borgomanero

ECCELLENZA-PLAYOUT: Cbs-Benarzole

ECCELLENZA-PLAYOUT: Lucento-Moretta

PROMOZIONE-GIRONE A: Bianzè-Briga

PROMOZIONE-GIRONE B: Pianezza-Lascaris

PROMOZIONE-GIRONE C: Bsr Grugliasco-Cavour

PROMOZIONE-GIRONE D: Pro Villafranca-Pastorfrigor Stay

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Santa Rita-Chianocco

PRIMA CATEGORIA-GIRONE E: Villastellone-Garino

REGIONALI

UNDER 19-QUARTI DI FINALE: Alpignano-Biellese

UNDER 19-QUARTI DI FINALE: Saviglianese-Chisola

UNDER 19-QUARTI DI FINALE: Volpiano-Venaria

UNDER 19-QUARTI DI FINALE: Accademia Borgomanero-Cbs

UNDER 19-PLAYOUT: Cenisia-Real Orione

UNDER 18-SEMIFINALE: Paradiso-Acqui

UNDER 17-SEMIFINALE: Fossano-Lascaris

UNDER 17-SEMIFINALE: Lucento-Chieri

UNDER 17-PLAYOUT: Bsr Grugliasco-Paradiso

UNDER 17-PLAYOUT: Borgaro-Venaria





UNDER 16-QUARTI DI FINALE: Asti-Volpiano

UNDER 16-QUARTI DI FINALE: Cheraschese-Bra

UNDER 16-QUARTI DI FINALE: Lascaris-Chieri

UNDER 16-QUARTI DI FINALE: Alpignano-Accademia Borgomanero

UNDER 16-PLAYOUT: Bruinese-Bsr Grugliasco

UNDER 16-PLAYOUT: Caselle-PDHAE

UNDER 16-PLAYOUT: Crescentinese-Città di Cossato

UNDER 16-PLAYOUT: Monregale-Fossano

UNDER 15-SEMIFINALE: Chieri-Cbs

UNDER 15-SEMIFINALE: Chisola-Volpiano

UNDER 15-PLAYOUT: Centallo-Nichelino Hesperia



UNDER 14-QUARTI DI FINALE: Chieri-Lascaris

UNDER 14-QUARTI DI FINALE: Alpignano-Sparta Novara

UNDER 14-QUARTI DI FINALE: Chisola-Sisport

UNDER 14-QUARTI DI FINALE: Gassino-Verbania

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: PSG-Barracuda

UNDER 17-TORINO: Pianezza-Spazio Talent Soccer

UNDER 17-TORINO: Moderna-San Giorgio

UNDER 16-TORINO: Barracuda-Moncalieri

UNDER 14-TORINO: Beiborg-PSG

UNDER 14-TORINO: Rapid Torino-San Giacomo Chieri

UNDER 19-PINEROLO: Candiolo-Piossasco

UNDER 17-PINEROLO: Beiborg-Rubiana

UNDER 15: Accademia Torino-Juve Domo