A un passo dal Titolo, Under 15 e Under 17 le finaliste sono elette

Il Titolo Regionale è sempre più vicino. Under 15 e Under 17 hanno eletto le due finaliste che si giocheranno il tutto per tutto nella Finale di domenica 29.

In Under 17 non ci sono state soprese rispetto ai risultati dell'andata, anche se entrambe le finaliste hanno vinto in rimonta. Il Lascaris, dopo aver chiuso 3-1 la prima manche sul Fossano, si ripete e si supera vincendo in casa 5-1 con i Blues, in rimonta. Ad andare in vantaggio è stato infatti il Fossano; dopo un primo tempo bloccato, i bianconeri hanno trovato la rimonta mandando in gol oltre al bomber Andrea Stocchino, anche i 2006 Christian Adamo e Dylan Edwin Obase e Filippo Marotta.

La seconda semifinale, quella tra Chieri e Lucento, si è chiusa con il successo collinare come all'andata. In gol il bomber rossoblù Gabriele Tucci, poi per il Chieri di Simone Loria hanno ribaltato il risultato Diego De Lucia e Matteo D'Avolio.

La finale sarà Lascaris-Lucento

In Under 15 invece entrambi i risultati dopo l'andata erano incerti. Chisola-Volpiano si era conclusa sull'1-1 e Chieri-Cbs 0-0. Tutto aperto, quindi, e tutte e quattro le squadre si giocavano il passaggio a tutti gli effetti in una partita secca.

A Volpiano è il Chisola a passare. L'autogol di Dennis Cusimano e la rete di Loris Ferrazza portano i vonivesi sul 2-0, accorcia le distanze Feredico Landi ma il suo gol non basta.

Stesso risultato in corso Sicilia dove, dopo i 70 minuti, passano i rossoneri non senza colpi di scena. Sono proprio loro ad andare in vantaggio con Pietro Dario, poi il Chieri trova il pari con Cristian Matta. A 5' dalla fine però la Cbs sigilla il passaggio in finale. Eroe di giornata: Precious Mitini.

La finale sarà Chisola-Cbs

Non ci resta che aspettare di vedere cosa succederà domenica a Gassino per scoprire le regine delle categorie piene Regionale, che prenderanno parte alla fase Nazionale.