Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 13 giugno

Alcione e Brusaporto, è tutto vero! Dopo i due titoli assegnati alle due Élite, è stato tempo di Under 16 e Under 14: una coppia di finali strepitose, andate in scena a Caravaggio e che mettono la parola fine alla stagione Regionale. Senza però dimenticare la fase Nazionale, quella che ha visto l'Alcione Under 15 di Tonani battere l'Alghero e proseguire la scalata verso lo Scudetto: sarà ora tempo di Final Six. Spazio anche all'Under 17, con gli ultimi verdetti finalmente consegnati: sono 5 le regine che passano in Élite. Sul giornale del 13 giugno, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 10 pagine interamente dedicate: dal notiziario con il calciomercato alle due finalissime, passando per la fase Nazionale di Under 15 e l'Under 17 Regionale, giunta ormai al suo epilogo.

FASE NAZIONALE UNDER 15 Pum pum Alcione, orange alle Final Six! L'intervista ad Angelo Curto dell'Alcione Cronaca e pagelle di Alcione-Alghero



NOTIZIARIO Canevari- Alcione , Bianchessi- Lombardia Uno : quanti colpacci! Masseroni : Villa pronto per il salto, Zonca in Under 17 Fanfulla : Ganini lascia i bianconeri per il Sant'Angelo Folgore Caratese : Galimberti ancora co i 2006 Altri movimenti : Giupponi ok alla Fiorente, Carratta-Luisiana



UNDER 17 REGIONALE Lainatese e Ausonia siete su! Promosse anche Montichiari, Sangiu e Real Calepina Cronaca e pagelle di Caronnese-Lainatese



UNDER 16 REGIONALE Brusa, è il primo titolo Regionale! Mazzucchelli eroe , 3 rigori parati Pagelle con foto per ogni giocatore Tabellino completo Cronaca e interviste Albo d'oro completo Fotogallery della finale